Le directeur de la création de Burberry, Daniel Lee, a présenté lundi son troisième brief à la Fashion Week de Londres, qui célèbre son 40e anniversaire, avec une ode à l'héritage outdoor de la marque pour la collection automne-hiver 2024 de la maison de luxe.

Dans un chapiteau sombre du Victoria Park de Londres, où les invités étaient assis sur de gros coussins bruns moelleux, des chansons de la chanteuse britannique Amy Winehouse, aujourd'hui décédée, ont donné le ton de la soirée.

L'actrice Olivia Coleman, la rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour, le mannequin Jourdan Dunn et l'acteur irlandais Barry Keoghan, entre autres, ont assisté au défilé.

Le défilé de lundi a fait la part belle aux vêtements d'extérieur et aux silhouettes sportives, avec des blousons bombardiers et le trench-coat emblématique de Burberry, aux côtés de robes fluides en perles et en velours.

La nouvelle signature de la marque, le "Knight Blue", qui est la même couleur que celle utilisée lors de la "reprise" du grand magasin britannique Harrods ce mois-ci, n'était pas présente.

Les mannequins ont déambulé sur une piste gazonnée chaussés de bottes en cuir à semelles épaisses, paradant avec des manteaux en cuir et en fausse fourrure dans des tons verts et bruns, des vestes de costume à rayures surdimensionnées et des pantalons avec des détails en forme de sifflet.

Les mannequins britanniques Naomi Campbell, Agyness Deyn et Lily Cole ont notamment défilé sur le podium.

Les célèbres carreaux beiges, noirs et rouges de Burberry ont été réimaginés dans la palette de couleurs automnales et se sont retrouvés à l'intérieur de jupes larges avec de longues fentes sur le côté.

Les accessoires comprenaient des parapluies à carreaux, de grands sacs en toile, en cuir et en fausse fourrure de couleur crème, marron et verte, souvent ornés de détails dorés, et associés à des écharpes portées sur la tête.

M. Lee, qui est à l'origine de la refonte de la marque de mode italienne Bottega Veneta, doit produire une collection gagnante pour Burberry, qui doit faire face à un ralentissement de la demande de produits de luxe.

La société, vieille de 168 ans, a lancé un avertissement sur ses bénéfices en janvier, un revers pour le directeur général Jonathan Akeroyd qui cherche à repositionner la marque en tant que "luxe britannique moderne".