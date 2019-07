Burberry voit ses ventes progresser grâce à son nouveau styliste

"La réponse des consommateurs a été prometteuse, ce qui s'est traduit par une hausse solide dans nos nouvelles collections", note Marco Gobetti, directeur général de Burberry, cité dans un communiqué.

Les ventes constantes ont augmenté de 4% sur la période, contre une prévision des analystes financiers de 2% et +1% au cours des trois derniers mois de 2018-2019. Le groupe a par ailleurs confirmé ses anticipations annuelles d'un chiffre d'affaires et d'une marge opérationnelle ajustée globalement stables à changes constants.

(Service Entreprises)