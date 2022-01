Burkina Faso-Kaboré appelle sur Twitter à déposer les armes

DAKAR, 24 janvier (Reuters) - Roch Kaboré, président du Burkina Faso, invite dans un message publié lundi sur son compte Twitter "ceux qui ont pris les armes à les déposer" et prône "le dialogue et l'écoute", au lendemain de ce que la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest a qualifié de "tentative de coup d'Etat" dans ce pays.

"Notre Nation vit des moments difficiles", est-il écrit sur le compte du président du Burkina Faso, dont on ignore la situation exacte et qui n'est plus apparu en public depuis les fusillades survenues dimanche dans plusieurs casernes de l'armée.

"Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques. J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la Nation. C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions"; poursuit ce message signé des initiales RK du président. (Reportage Bate Felix, rédigé par Estelle Shirbon et Bertrand Boucey)