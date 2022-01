Burkina Faso-La Cédéao dénonce une tentative de coup d'Etat, le sort du président incertain

(Actualisé tout du long)

OUAGADOUGOU, 24 janvier (Reuters) - La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a dénoncé lundi une "tentative de coup d'Etat" au Burkina Faso et prévenu qu'elle tenait l'armée pour responsable de "l'intégrité physique" du président Roch Marc Christian Kaboré, dont le sort reste inconnu.

Dans un message publié lundi sur son compte Twitter, Roch Kaboré invite "ceux qui ont pris les armes à les déposer" et prône "le dialogue et l'écoute". Reuters n'a pas pu vérifier de façon indépendante si le président burkinabé était bien l'auteur du message.

"Notre Nation vit des moments difficiles", est-il écrit dans le tweet signé RK. "Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques."

Roch Kaboré n'est plus apparu en public depuis les fusillades survenues dimanche dans plusieurs casernes de l'armée alors que des soldats demandaient davantage de moyens pour lutter contre les groupes djihadistes Al Qaïda et Etat islamique. Le gouvernement avait démenti alors une prise de pouvoir par l'armée.

A la suite de la mutinerie, quatre sources proches des services de sécurité et un diplomate ouest-africain ont indiqué à Reuters que le président burkinabé était détenu par des soldats mutins dans un camp militaire.

Toutefois, deux autres sources sécuritaires, dont l'une est proche de Roch Kaboré, ont indiqué que le président avait été placé en lieu sûr pour assurer sa protection.

Reuters n'a pas pu établir de façon indépendante la situation de Roch Kaboré.

"EXTRÊME GRAVITÉ"

"La Cédéao suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso caractérisée depuis le dimanche 23 janvier 2022 par une tentative de coup d'Etat", déclare l'organisation régionale dans un communiqué.

"La Cédéao condamne cet acte d'une extrême gravité (et) demande aux militaires de retourner dans les casernes".

L'Union africaine a elle aussi condamné une "tentative de coup d'Etat".

Plusieurs véhicules blindés de la garde présidentielle étaient abandonnés lundi aux abords de la résidence du chef de l'Etat à Ouagadougou, criblés de balles. L'un d'eux était maculé de sang. Les habitants du quartier avaient signalé d'intenses échanges de tirs dimanche soir.

Trois véhicules blindés et des soldats encagoulés étaient stationnés devant le siège de la Radio télévision du Burkina.

Des sources gouvernementales n'étaient pas joignables lundi. Des rumeurs ont évoqué une intervention télévisée imminente d'un officier militaire mais rien ne s'était produit à 14h30 GMT.

Evoquant une "situation assez confuse", l'ambassade de France à Ouagadougou recommande dans un message à la communauté française "d'éviter les déplacements non indispensables dans la journée et de ne pas circuler de nuit".

Les deux vols d'Air France prévus lundi soir entre Paris et Ouagadougou sont annulés et les écoles françaises resteront fermées mardi, ajoute la représentation diplomatique.

Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué que la France suivait "avec la plus grande attention les événements en cours".

COUVRE-FEU ET ÉCOLES FERMÉES

Ces derniers mois, Roch Kaboré a été confronté à une vague de protestations contre les fréquents meurtres de civils et de soldats par des militants souvent affiliés à l'État islamique et à Al Qaïda.

En novembre, une attaque de militants islamistes contre un poste de gendarmerie à Inata, dans le nord du pays, a fait 49 morts parmi les forces de sécurité et quatre dans la population civile. Il est apparu par la suite que les forces stationnées sur place avaient manqué de nourriture et avaient été contraintes d'abattre des animaux dans les environs pendant deux semaines.

Signe de la frustration et de la colère croissantes des populations du Sahel, des manifestants sont descendus dimanche dans les rues de Ouagadougou pour soutenir les mutins et ont incendié le siège du parti au pouvoir.

Le gouvernement a décrété un couvre-feu de 20h00 GMT à 05h30 GMT et ordonné la fermeture des écoles pour au moins deux jours.

Les troubles qui secouent le Burkina Faso ont lieu après les coups d'Etat survenus au cours des 18 derniers mois en Guinée, où l'armée a destitué le président Alpha Condé en septembre dernier, et au Mali à deux reprises.

Les militaires ont également pris le pouvoir au Tchad l'an dernier après la mort du président Idriss Déby dans des combats.

Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest malgré son activité dans la production d'or.

Les insurgés islamistes ont étendu ces dernières années leur influence dans de nombreuses régions du pays où ils imposent une vision rigoriste de la loi islamique. La lutte contre ces groupes armés a entamé les maigres ressources financières du pays.

Roch Kaboré s'était engagé en novembre à mettre fin aux "dysfonctionnements" de l'armée et avait annoncé que l'enquête sur l'attaque d'Inata serait suivie de mesures disciplinaires. Il avait aussi indiqué qu'il lancerait une campagne de lutte contre la corruption. (Reportage Thiam Ndiaga et Anne Mimault, avec David Lewis, rédigé par Bate Felix, Nellie Peyton et Estelle Shirbon, version française Tangi Salaün, Laetitia Volga et Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)