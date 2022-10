Burkina Faso-La junte assure contrôler la situation et appelle au calme

OUAGADOUGOU, 2 octobre (Reuters) - Le dirigeant militaire auto-proclamé du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré dimanche que la situation dans la pays était sous contrôle et appelé la population à éviter tout acte de vandalisme visant l'ambassade de France, dans un communiqué lu à la télévision publique.

Placé vendredi à la tête de la junte militaire par le groupe d'officiers qui avait déjà dirigé le coup d'Etat du 24 janvier, Ibrahim Traoré avait accusé samedi le président Paul-Henri Damiba d'avoir tenté d'organiser une riposte armée à son éviction du pouvoir.

Des coups de feu tirés par des factions rivales de l'armée avaient retenti dans la capitale pendant toute la journée et des manifestants avaient tenté d'incendier l'ambassade de France.

"Nous voulons informer la population que la situation est sous contrôle et que l'ordre a été restauré", a déclaré un officier à la télévision, aux côtés d'Ibrahim Traoré et d'autres militaires masqués. (Reportage Thiam Ndiaga et Anne Mimault, version française Marc Angrand)