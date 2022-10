Burkina Faso-Le chef de la junte nommé président de transition

(.)

OUAGADOUGOU, 14 octobre (Reuters) -

Le capitaine Ibrahim Traoré a été formellement nommé président de transition du Burkina Faso vendredi, deux semaines après avoir mené un coup d'Etat et destitué Paul-Henri Damiba, auteur d'un précédent putsch en janvier.

Sa nomination a été entérinée par quelque 300 délégués - responsables militaires, partis politiques et représentants de la société civile - lors de pourparlers visant à adopter une charte de transition.

Les délégués ont adopté un article faisant du chef du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le nom de la junte militaire au pouvoir, le président de transition du Burkina Faso, a-t-on appris de quatre sources au sein de la réunion.

Ibrahim Traoré s'est engagé auprès de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à rétablir l'ordre constitutionnel d'ici juillet 2024.

La charte de transition proposée par la nouvelle junte est alignée sur la précédente et prévoit que le président par intérim ne pourra pas se présenter aux élections présidentielle, législatives et municipales marquant la fin de son mandat. (Reportage d'Anne Mimault et Thiam Ndiaga, version française Dina Kartit et Jean-Stéphane Brosse)