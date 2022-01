Burkina Faso-Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à la tête du coup d'Etat

DAKAR, 24 janvier (Reuters) - Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement ayant mené lundi le coup d'Etat militaire au Burkina Faso, est un lieutenant-colonel relativement peu connu du public chargé en décembre dernier de superviser la sécurité à Ouagadougou.

Paul-Henri Sandaogo Damiba a publié en juin dernier un ouvrage analysant "les particularités du terrorisme ouest-africain", selon le site internet de sa maison d'édition.

Le lieutenant-colonel a étudié à l'école militaire de Paris et est titulaire d'un master en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), selon son éditeur, Trois Colonnes.

Le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) a annoncé lundi avoir déposé le président Roch Marc Christian Kaboré, suspendu la Constitution, dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale et fermé les frontières du pays, confronté selon eux à une "dégradation continue" de sa sécurité.

(Reportage Aaron Ross; version française Camille Raynaud)