Burkina Faso-Le président Kaboré a démissionné - sources

OUAGADOUGOU, 24 janvier - Le président du Burkina Faso, Roch Kaboré, a démissionné, ont déclaré lundi à Reuters quatre sources politiques et sécuritaires.

Roch Kaboré n'est plus apparu en public depuis des fusillades dans plusieurs casernes de l'armée dimanche, ce que la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine ont qualifié de tentative de coup d'Etat. (Reportage Thiam Ndiaga à Ouagadougou, David Lewis à Nairobi et Ange Aboa à Abidjan, rédigé par Estelle Shirbon, version française Bertrand Boucey)