(Actualisé avec déclaration, contexte)

NIAMEY/BAMAKO, 28 janvier (Reuters) - Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays dirigés par des juntes militaires, ont annoncé dimanche qu'ils quittaient la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) avec effet immédiat.

L'annonce a été faite via un communiqué lu à la télévision nigérienne.

Le colonel Amadou Abdramane, porte-parole de la junte au pouvoir au Niger, a déclaré que l'organisation régionale s'était éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et de l'esprit du panafricanisme et qu'elle s'était montrée incapable de venir en aide aux pays confrontés au "terrorisme" et à l'insécurité.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger subissent tous trois des violences de groupes islamistes armés, qui ont fragilisé les pouvoirs civils et amené dans chacun de ces pays l'armée à prendre le pouvoir. (Reportage Tiemoko Diallo et Boureima Balima, rédigé par Bate Felix, version française Bertrand Boucey)