OUAGADOUGOU, 9 mars (Reuters) - Onze soldats ont été tués et quatre autres blessés jeudi par des hommes armés non identifiés lors d'opérations menées par l'armée burkinabée pour reprendre le contrôle de territoires dans l'est et le nord du pays, a fait savoir l'armée dans un communiqué, indiquant que ces opérations étaient toujours en cours.

"Ces mesures ont déjà entraîné d'importantes pertes chez l'ennemi et la reprise en main de certaines zones", a déclaré l'armée, ajoutant avoir abattu plus de 112 insurgés. (Reportage Thiam Ndiaga et Anait Miridzhanian; version française Jean Terzian)