Burkina: L'opposant Zéphirin Diabré reconnaît sa défaite face à Roch Kaboré

OUAGADOUGOU, 27 novembre (Reuters) - Le principal candidat de l'opposition au Burkina Faso a reconnu vendredi soir sa défaite face au président Roch Kaboré, déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection, dimanche dernier, avec près de 58% des suffrages.

Zéphirin Diabré, ancien ministre des Finances et candidat de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), a rencontré le président sortant vendredi soir pour lui adresser ses félicitations, a rapporté ce dernier.

"Je salue sa démarche qui s'inscrit en droite ligne de l'esprit républicain de notre classe politique, et témoigne de la maturité de notre démocratie", ajoute-t-il sur son compte Twitter.

L'annonce a été confirmée par un porte-parole de Zéphirin Diabré.

Certains observateurs de la vie politique burkinabè anticipaient un scrutin plus serré, le premier mandat de Roch Kaboré ayant été marqué par la résurgence des violences ethniques et par la propagation d'insurrections islamistes qui concernent désormais une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. (Thiam Ndiaga version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André)