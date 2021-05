Burkina-Une trentaine de morts dans l'attaque d'un village

OUAGADOUGOU, 3 mai (Reuters) - Des assaillants armés ont tué une trentaine de personnes lors de l'attaque d'un village dans l'est du Burkina Faso lundi, selon quatre sources de sécurité.

L'attaque a eu lieu dans un village près de la frontière avec le Niger, une zone touchée par une insécurité croissante alors que des groupes djihadistes liés à Al Qaïda et à l'organisation Etat islamique cherchent à prendre le contrôle de territoires autrefois paisibles.

Dans un communiqué, le gouverneur de l'Est, Saidou Sanou, a déclaré que plus de 10 civils et deux membres d'une milice de défense civile ont été tués par des assaillants non identifiés, qui ont également incendié plusieurs magasins et saccagé le centre de santé.

Mais les quatre sources, qui souhaitent conserver l'anonymat, ont déclaré que le bilan s'élevait à environ 30 morts, ce qui en fait l'une des attaques les plus meurtrières au Burkina Faso depuis plus d'un an.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement qui était responsable de l'attaque. (Thiam Ndiaga et Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)