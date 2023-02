Burry, gestionnaire de "Big Short", et Farallon font partie des fonds spéculatifs qui parient sur la Chine.

Burry, qui s'est fait connaître avant la crise financière de 2008 en pariant contre l'immobilier américain, a ajouté une nouvelle position de 75 000 actions dans la société chinoise de commerce électronique JD.com Inc et une nouvelle position de 50 000 actions dans le géant chinois de la technologie Alibaba.com, selon les documents déposés.

Burry a fait l'objet d'un article dans le livre non fictionnel "The Big Short" de Michael Lewis en 2010, qui a été adapté en film populaire cinq ans plus tard.

Farallon, quant à lui, a ajouté 2 197 000 actions d'Alibaba, tandis que Coatue a ajouté 4 796 186 actions d'Alibaba et 1 221 551 actions de JD.com.

Ces mouvements interviennent alors que la réouverture de la Chine a provoqué des afflux record dans les actions des marchés émergents, selon les données de Bank of America Global Research, et a contribué à soulever des actifs allant du pétrole brut aux fabricants européens de produits de luxe en prévision d'une réapparition de la demande.

La Chine a commencé à prendre des mesures pour mettre fin à sa politique de zéro COVID, qui figurait parmi les régimes anti-coronavirus les plus stricts du monde, en décembre. Elle a officiellement rouvert ses frontières début janvier.

L'indice SSE Composite est en hausse de 6,6 % depuis le début de l'année, légèrement derrière le gain de 7,9 % de l'indice de référence américain S&P 500.

Les positions des gestionnaires de fonds spéculatifs ont été révélées dans les dépôts 13F qui montrent ce que les gestionnaires de fonds possédaient à la fin du trimestre. Bien qu'ils soient rétrospectifs, ces dépôts sont l'une des rares divulgations publiques des portefeuilles des fonds spéculatifs.