Business & Decision : pertes de -4,8 ME au 1er semestre

28/09/2018 | 08:08

Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 110,2 ME pour le premier semestre 2018, en croissance de 1,6 % par rapport au premier semestre 2017. A taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires est de 3,2 %.



Le résultat opérationnel courant s'établit à -0,6 ME (contre +2,8 ME au 1er semestre 2017). ' Il est en nette dégradation par rapport au premier semestre 2017, principalement en raison des impacts des retards cumulés du projet Mi-Case en Arizona, Etats-Unis ' explique le groupe.



Le résultat opérationnel, à -2,6 ME, intègre une dépréciation de goodwill de 2,4 ME.



Le résultat net, part du groupe, s'affiche à -4,8 ME pour le premier semestre 2018 (contre -2,6 ME au 1er semestre 2017), après impact d'un résultat financier de -0,9 ME et d'une charge d'impôt de 1,3 ME.



