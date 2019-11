Bourse de Paris : "Business as usual"

Commençons par évacuer la routine. Le patron de la Réserve Fédérale américaine, Jerome Powell, a réitéré la position de l'institution au premier des ses deux jours d'intervention devant le Congrès : l'économie va bien, il faut être vigilant, les taux directeurs sont au bon niveau, la Fed agira au besoin. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a déclaré que les pourparlers commerciaux avec la Chine "avancent rapidement" en réaction à un article du Wall Street Journal évoquant des tensions sur les questions agricoles. Enfin, les auditions publiques visant Donald Trump dans l'affaire ukrainienne semblent accabler le locataire de la Maison Blanche ou pour le moins son entourage si l'on souscrit à la théorie des fusibles, mais les observateurs sont réservés sur les conséquences d'une procédure d'Impeachment.

La rubrique macroéconomique est étoffée ce matin, avec un PIB japonais du second trimestre en croissance minimaliste de 0,1% (consensus 0,2%) et des chiffres de l'emploi plus dégradés que prévu en Australie. En Chine, la production industrielle du mois écoulé est moins dynamique que prévu (hausse de 4,7% vs 5,5% attendu), comme la progression des ventes de détail (7,2% vs 7,8% attendu). Des données peu enthousiasmantes qui entraînent plusieurs indices dans le rouge, dont le Nikkei 225 et le Hang Seng.

Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre en Europe ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Les PIB préliminaires du second trimestre de l'Allemagne (8h00) et de la zone euro (11h00) encadreront les ventes de détail britanniques (10h30) en matinée. Aux Etats-Unis, les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) précèderont la seconde journée de présentation du patron de la Fed, Jerome Powell, et les stocks pétroliers hebdomadaires (17h00). Tôt ce matin, une batterie d'indicateurs décevants sont tombés en Asie Pacifique.

L'euro recule jusqu'à 1,10 USD. L'once d'or reprend un peu de terrain à 1464 USD. Le baril s'est renforcé, à 62,67 USD pour le Brent et à 57,44 USD pour le WTI. Le rendement du T-Bond ressort à 1,87% sur 10 ans. Le Bitcoin perd 1% à 8678 USD.

ArcelorMittal va gérer l'aciérie d'Ilva en Italie jusqu'en mai 2020, quand la justice italienne se prononcera sur sa demande d'annulation du rachat, selon un responsable industriel local. AXA a finalisé la vente du solde de sa participation dans Axa Equitable Holdings, pour environ 3,1 Mds$ (2,9 Mds€). Fitch Ratings a abaissé de "stable" à "négative" la perspective de la note crédit "BBB" de Renault, signe d'une fragilisation de la situation financière. Faurecia a émis un emprunt obligataire 2027 de 2,375 Mds€ 2,375%. Alstom lance un plan d'actionnariat salarié. Moulinvest installe une nouvelle ligne de profilage haute technologie. Guerbet en partenariat stratégique avec InterSystems. Boehringer Ingelheim cesse sa collaboration avec Inventiva dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Alpha Blue Ocean soumet une offre d'OCABSA à Stentys, qui reporte son AG. Foncière Volta sépare les fonctions de président et de directeur général. Néovacs demande un redressement judiciaire. Electricité et Eaux de Madagascar repousse son AG. Des publications dans les journaux spécialisés pour Cellectis et Onxeo. Altice Europe, Precia, Jacquet Metal Service, Mediawan, Horizontal Software, Inventiva, Bilendi et Actia ont publié leurs comptes.

Thermo Fisher s'intéresse à Qiagen, a appris Bloomberg, ce qui a fait flamber l'ADR du néerlandais de 10% hier, portant la capitalisation à 8 Mds$. Selon le Wall Street Journal, l'investisseur activiste Carl Icahn a investi 1,2 Md$ dans HP Inc pour le forcer à fusionner avec Xerox. Yahoo Japan (rebaptisé Z Holdings par sa maison-mère Softbank) a confirmé négocier un rapprochement avec Line Corporation, dans le cadre de discussions avec sa maison-mère Naver Corp. American Outdoor Brands va se diviser en deux, d'un côté les produits de plein air et de l'autre les armes à feu, dont la célèbre marque Smith & Wesson. Alibaba a annoncé hier postuler pour une seconde ligne de cotation à Hong Kong, en levant 13 Mds$. Le pari de Walt Disney dans le streaming semble couronné de succès, puisque le groupe revendique 10 millions d'abonnés au premier jour de lancement du service, un niveau que HBO a mis 4 ans à atteindre : le titre a tiré en hausse le Dow Jones hier, sur un gain de 7%. Les résultats publiés par Cisco déçoivent, entraînant un repli de l'action de 5% post-séance. Facebook a supprimé 5,4 milliards de faux comptes d'utilisateurs depuis le début de l'année, contre 2,1 milliards l'année dernière à la même période. Mike Henry deviendra CEO de BHP Group en janvier.

