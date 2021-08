Bourse de Paris : Business as usual

Soyons francs, le monde financier en a fait des tonnes la semaine dernière sur l'importance du discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole, mais il n'y aura finalement pas un avant et un après. En réalité, les marchés vont continuer à naviguer à vue en attendant le prochain couperet, ou pseudo-couperet. L'intervention du patron de la Fed mérite quelques explications. Ne serait-ce que parce qu'elle est tombée au milieu de l'après-midi d'un vendredi du mois d'août, autant dire à un moment où la politique monétaire n'a pas forcément la priorité sur l'organisation du weekend.

Les investisseurs s'attendaient à ce que Powell confirme l'enclenchement de la réduction du soutien économique de la banque centrale, en fournissant quelques détails calendaires. Certains de ses collègues les plus orthodoxes et les plus volubiles s'étaient employés sans finesse, au cours de la semaine précédente, à le pousser dans ce sens. Mais ils ont échoué à lui faire arrêter un planning. Le ton de Powell a donc été jugé un peu plus prudent que ce qui était prévu ce qui a permis aux indices de poursuivre leur ascension et au S&P500 de signer la première clôture de son histoire au-dessus des 4500 points. Les marchés actions préfèrent que l'on ne change pas d'un iota les recettes qui leur permettent de briller depuis des années.

Désormais, "l'annonce d'une réduction progressive du soutien en septembre reste possible, mais un bon chiffre sur l'emploi vendredi prochain est essentiel", note ING. Vous l'aurez compris, ce sont les chiffres de l'emploi au mois d'août aux Etats-Unis qui deviennent l'événement le plus attendu de la semaine. Verdict vendredi à 14h30. Des données solides pourraient confirmer que la Fed annoncera un calendrier de baisse de ses rachats d'actifs à l'issue de sa prochaine réunion le 22 septembre. Des données mitigées remettraient une pièce dans la machine à pronostics. L'intervention de Jerome Powell n'a pas vraiment fait dévier les prévisionnistes. La firme suisse Pictet pense toujours que la Fed va procéder à une première réduction d'achats de 15 Mds$ en novembre et que la première hausse de taux n'interviendra qu'à l'été 2023.

Mais malgré ces perspectives de resserrement monétaire, l'environnement accommodant est parti pour durer plusieurs années, presque par la force des choses. Alors, oui, il y aura un petit choc de réalité au moment de l'officialisation de ce que les américains appellent le "tapering", après tout il faut bien que le marché mette en scène ses moments importants, mais la toile de fond ne changera guère.

Les marchés européens sont attendus en légère hausse ce matin. Les volumes pourraient pâtir de la fermeture de la Bourse de Londres pour un jour férié, fermeture déjà bien visible dans ma boîte mail, dépouillée ce matin des traditionnelles études et notes d'analystes en provenance de la City. Les marchés asiatiques démarrent la semaine en hausse modérée.

Les chiffres de l'inflation d'août en Allemagne (14h00) précéderont les données sur l'immobilier ancien aux Etats-Unis en juillet (16h00).

L'euro est repassé très légèrement au-dessus de 1,18 USD. L'once d'or se négocie 1815 USD. Le pétrole perd de l'altitude, à 72,94 USD le Brent et à 68,61 USD le WTI. Le rendement du T-Bond recule à 1,31% sur 10 ans, tandis que celui du Bund est stable à -0,43%. Le Bitcoin évolue juste en dessous des 48 000 USD pièce.

AMS : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif réduit de 26 à 23 CHF.

BMW : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif relevé de 90,70 à 95,50 EUR.

Clariant : J.P. Morgan reste à souspondérer avec un objectif relevé de 17,20 à 18,80 CHF.

FACC : Kepler Cheuvreux reste à conserver avec un objectif ajusté de 9,30 à 9,40 EUR.

HighCo : Genesta reste à l'achat avec un objectif relevé de 7,35 à 7,50 EUR.

Quantum Genomics : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 8,70 à 10,20 EUR.

Saipem : AlphaValue reste à alléger avec un objectif réduit de 2,20 à 1,98 EUR.

Salmar : Arctic Securities passe de conserver à acheter en visant 670 NOK.

Sanofi annonce que son Dupixent devient le premier médicament biologique permettant une réduction significative des signes et symptômes de la dermatite chez le petit enfant. Les données seront ajoutées aux demandes réglementaires en cours.

51,6% des droits à dividende Alstom exercés en faveur du paiement en actions.

Electricité de France fait le point sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, où les éoliennes seront installées à compter du printemps prochain. Par ailleurs, Moody's a relevé la perspective d'évolution de la notation crédit de négative à stable.

Olympique Lyonnais cède Maxwel Cornet pour 15 M€ à Burnley, dont 15% pour son ancien club, le FC Metz.

Innate Pharma organise des conférences investisseurs.

Skyrock rempile avec Targetspot (Audiovalley).

ADLPartner a publié ses comptes.

