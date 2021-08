Bybit / Mot-clé(s) : Autres

Bybit annonce le parrainage de la légendaire équipe d'esports NAVI



25-Aou-2021 / 11:00 CET/CEST



Bybit annonce le parrainage de la légendaire équipe d'esports NAVI Une plateforme d'échange de crypto-monnaies à croissance rapide rencontre une légende de l'esport qui connaît une ascension fulgurante

Bybit affirme que cela marque le début de sa percée dans les collaborations esports

Les joueurs de NAVI participeront à la prochaine World Series of Trading (WSOT) 2021 de Bybit KIEV, UKRAINE - Media OutReach - 25 août 2021 - Bybit, l'une des plateformes d'échange les plus populaires auprès des amateurs de crypto-monnaie, a annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec l'équipe d'esports NAVI (« Natus Vincere »), renforçant ainsi la synergie entre deux secteurs à forte croissance qui ne peut que s'accroître. Le parrainage mettra le nom de Bybit sur la carte dans l'espace esports dans un geste symbolique pour rapprocher deux communautés créatives qui sont en passe de redéfinir la finance et le sport. Le parrainage verra non seulement le logo Bybit apparaître sur les maillots de NAVI, mais inclura également des collaborations axées sur l'impact sur des initiatives caritatives, des projets scolaires et étudiants et des campagnes anti-haine/anti-intimidation. Bybit a prévu une série d'activations pour aider les fans de NAVI à mettre leurs compétences compétitives à l'épreuve lors de la version 2021 de la compétition phare de trading de crypto-monnaie de Bybit, la World Series of Trading (WSOT). Les spectateurs de la WSOT 2021 verront des noms familiers de l'équipe des meilleurs joueurs de NAVI. La communauté des crypto-monnaies a anticipé l'événement de l'année avec une cagnotte pouvant atteindre un montant record de 7,5 millions de dollars. Le meilleur des deux mondes Fort d'une base de 18,4 millions de fans et de près de 600 millions de vues cumulées de vidéos sur YouTube, NAVI touche un segment unique de 15 millions de fans par mois. C'était également l'une des équipes d'esports les plus regardées au monde en 2020. En tant que partenaire exclusif de NAVI, la plateforme de crypto-monnaies Bybit bénéficiera d'une plus grande visibilité parmi l'une des données démographiques à la croissance la plus rapide dans le domaine du sport et des jeux. À son tour, Bybit se réjouit de présenter à la communauté esports les possibilités infinies que la crypto-monnaie pourrait leur offrir. Les mondes de l'investissement et du jeu professionnel ont des points communs : les fans d'esports et les amateurs de crypto-monnaie sont avertis en numérique, avant-gardistes et confiants dans leurs métiers. Les deux secteurs ont également démontré un pouvoir de transformation en peu de temps. En seulement trois ans, Bybit s'est imposée comme l'un des grands noms du trading de crypto-monnaie avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs enregistrés sur plus de 200 marchés. Elle se classe au deuxième rang en termes de volume quotidien de contrats à terme sur Bitcoin et a enregistré plus de 1 000 milliards de dollars de volume total d'échanges au cours du premier trimestre de l'année. Dirigée par des pionniers chevronnés du développement de la plateforme forex et de la blockchain, Bybit se distingue par son expérience professionnelle, intuitive et innovante en matière de trading en ligne et de cloud mining pour les clients particuliers et institutionnels, connue pour sa fiabilité même pendant les périodes de forte volatilité. Bybit croit en des opportunités d'investissement égales pour tous les amateurs de crypto-monnaie. Le parrainage comprendra des ressources d'éducation financière pour les joueurs cherchant à se diversifier et à investir dans les monnaies numériques. Industries émergentes et en pleine évolution, la crypto-monnaie et les esports promettent de changer la donne en traçant l'avenir de la finance et du sport. Prévu pour devenir une industrie d'un milliard de dollars en 2021, le secteur de l'esport devrait accueillir environ 200 millions de nouveaux joueurs d'ici 2024 selon la société d'analyse Newzoo. Avec une démographie extrêmement jeune, l'esport devrait être une industrie « uniquement en hausse » tout comme la crypto-monnaie trouve sa place dans les portefeuilles grand public à l'échelle mondiale. De nombreux membres de la communauté esports seront probablement désireux d'adopter une classe d'actifs axée sur le numérique, sans frontières et décentralisée et bénéficieront de la connexion à l'une des meilleures plateformes facilitant la crypto-monnaie. La première entreprise d'esport de Bybit « La pandémie de COVID-19 a bouleversé de nombreuses conventions établies dans un certain nombre d'expériences humaines. Le sport et la finance ont tous deux été témoins du rythme exponentiel de la généralisation de deux nouveaux entrants : les esports et la crypto-monnaie », a déclaré Ben Zhou, cofondateur et PDG de Bybit. « Nous sommes ravis de nous associer à l'un des noms les plus emblématiques de l'esport qui a offert 86,1 millions d'heures de divertissement palpitant au public du monde entier en 2020. En tant que l'une des start-ups à la croissance la plus rapide conçue pour les amateurs de crypto-monnaie, nous sommes heureux de signer avec NAVI, et nous sommes impatients de libérer la synergie naturelle entre la communauté crypto et les athlètes et les créateurs de l'esport », a-t-il déclaré. « Nous partageons la vision d'un véritable esprit sportif et la volonté d'être les meilleurs dans le jeu. Que vous soyez dans le secteur de la finance innovante ou de l'esport compétitif, pour être un bon joueur, vous devez travailler dur, perfectionner votre art et élaborer une stratégie. C'est pourquoi nous sommes constamment à la recherche de partenaires d'excellence », a-t-il ajouté. « Je crois que cela devait arriver. La crypto-monnaie et les esports ont beaucoup en commun : ils sont nouveaux, en croissance rapide et intéressants à surveiller et à apprendre. Nous nous efforcerons de montrer aux fans d'esports la valeur réelle de la communication numérique par la plateforme de crypto-monnaie Bybit et notre équipe. De plus, nous voulons représenter le monde de l'esport auprès des passionnés de crypto-monnaie comme point d'intérêt. Nous espérons apporter de nouveaux projets innovants et engageants pour faire de l'esport un meilleur endroit pour jouer ensemble », a déclaré Alexander Pavlenko, CMO de NAVI. Avec 46 joueurs dans 12 disciplines et une académie, NAVI a enregistré un total de 247 récompenses depuis 2009. C'est parti : plus à venir En tant que plateforme mondiale appréciée des utilisateurs de différentes parties du monde, Bybit a d'autres plans pour une intégration plus poussée avec la communauté internationale de l'esport. Les débuts de Bybit dans l'esport font écho à sa valeur mondiale, inclusive et innovante, représentant les idéaux partagés de la communauté des crypto-monnaies. Bybit donne le coup d'envoi de la saison des jeux avec NAVI pour mettre en place un large éventail d'intégrations et d'activités, rejoignant des marques mondiales telles que Monster Energy, ASUS, Puma et Logitech, ainsi que d'autres supporters de l'esport. Partageant sa vision d'un avenir de la crypto-monnaie avec la communauté mondiale des esports, Bybit présentera les joueurs NAVI lors de la prochaine WSOT 2021, qui est devenue l'événement le plus important sur le thème du jeu au sein de la communauté des crypto-monnaies, avec plus d'annonces à suivre sur d'autres partenariats et parrainages. À propos de Bybit Bybit est une plateforme d'échange de crypto-monnaies créée en mars 2018 avec pour vocation d'offrir une plateforme professionnelle permettant aux traders de crypto-monnaies de trouver un moteur d'appariement ultra-rapide, un excellent service client et un support communautaire multilingue. La société offre des services innovants de trading en ligne et des produits de cloud mining, ainsi qu'un support API, aux clients particuliers et professionnels du monde entier, et elle s'efforce d'être la plateforme d'échange la plus fiable pour la nouvelle classe d'actifs numériques. Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.bybit.com/ Pour ne rien rater, suivez Bybit sur les réseaux sociaux Twitter et Telegram. À propos de NAVI Fondé le 17 décembre 2009, NAVI est l'un des principaux clubs d'esports au monde. Au cours de sa longue histoire, le club a été représenté dans 18 disciplines : les joueurs ont remporté de nombreux prix à travers le monde. NAVI a maintenant des équipes dans CS:GO, Dota 2, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six, Brawl Stars, VALORANT, Free Fire, Wild Rift. Pour plus d'informations, consultez le site : https://navi.gg/en/ À propos de la WSOT La World Series of Trading (WSOT) est une compétition mondiale de trading de crypto-monnaies développée par Bybit et qui défend l'esprit de compétition et le fair-play tout en cultivant la camaraderie entre les amateurs de cryptos du monde entier. La WSOT célèbre les changements positifs que les crypto-monnaies et les technologies ont apportés dans nos vies. La WSOT classe les participants en fonction du pourcentage de « pertes et profits », ce qui permet aux traders de s'affronter sur un pied d'égalité, qu'ils aient les poches bien remplies ou non. Consultez le règlement et inscrivez-vous à la WSOT 2021 : bybit.com/wsot2021 Contact presse : Chelsy Chan chelsy.chan@hkstrategies.com +852 2894 6296

Diffusion d'une information Réseau Financier transmis par EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.