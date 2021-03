DGAP-News: Bybit / Mot-clé(s) : Autres

19.03.2021 / 09:40



Bybit ajoute ADA, DOT et UNI à ses offres limitées USDT



SINGAPOUR - Media OutReach - 19 mars 2021 - La bourse de crypto-monnaies dérivées Bybit a annoncé aujourd'hui l'arrivée de trois nouvelles paires de négociation USDT avec ADA de Cardano, DOT de Polkadot et UNI d'Uniswap. L'introduction de ces nouvelles paires de négociation est le deuxième élargissement des marchés de Bybit en quelques semaines, suivant l'arrivée des contrats à terme BTCUSD0625 le 11 mars. ADA/USDT, DOT/USDT et UNI/USDT rejoignent les paires de négociation de « perpetuals » linéaires existantes de BTC/USDT, ETH/USDT, LINK/USDT, LTC/USDT, XTZ/USDT et BCH/USDT, ainsi que les marchés de contrats à termes et de « perpetuals » inversés de Bybit. Les négociateurs pourront choisir entre les effets de levier de 1 à 25 sur ces nouveaux contrats. Les contrats linéaires limités USDT permettent aux négociateurs d'utiliser le stablecoin Tether (USDT) en garantie de manière à profiter de la volatilité toute en limitant leur exposition aux chutes des prix. « Nous sommes ravis de pouvoir ajouter ces monnaies très demandées à notre plateforme de négociation et d'offrir encore plus de choix à nos clients », a déclaré Ben Zhou, co-fondateur et CEO de Bybit. « Bybit est réputée pour sa liquidité remarquable. Nous avons procédé à des recherches approfondies et à une préparation rigoureuse afin de garantir que les marchés de ces nouvelles paires de négociation ne soient pas une exception. » À propos de Bybit

