20-Mai-2021 / 11:35 CET/CEST



Bybit lance le contrat à terme Ether SINGAPOUR - Media OutReach - 20 mai 2021 - Bybit, la plateforme d'échange de cryptomonnaies, a annoncé aujourd'hui vouloir lancer le contrat à terme Ether le 20 mai, diversifiant ainsi ses offres de l'altcoin principal. ETHUSD0625 commencera à négocier le 20 mai à ou après 10 heures TUC si les conditions de liquidité sont remplies ; ETHUSD0924 commencera à négocier le 24 mai à ou après 10 heures TUC si les conditions de liquidité sont remplies. Ether futures n'exige pas de frais de financement tant que les contrats sont valables, les traders peuvent maintenir leurs positions gratuitement. Bybit Cloud Mining préalablement annoncé, un produit mining-as-a-service (MaaS ou minage en tant que service) qui permet aux utilisateurs d'avoir instantanément accès au minage de l'Ether (ETH) pour la somme modique de 100 USD, arrivera le 24 mai avec ETHUSD0924. « Étant donné que le prix de Bitcoin continue de stagner, les traders et investisseurs sont de plus en plus à la recherche de solutions alternatives », dit Ben Zhou, co-fondateur et CEO de Bybit. « Compte tenu de la demande croissante institutionnelle et de la forte croissance des ventes qui ouvre la voie à une nouvelle saison des altcoins, nous sommes ravis de lancer notre nouveau contrat à terme Ether. Le contrat à terme Ether et Bybit Cloud Mining unissent nos contrats perpétuels ETHUSD et ETHUSDT existants dans la gamme de produits ETH et créeront de nouvelles possibilités pour nos clients, qu'ils cherchent à couvrir leurs positions ou à tirer parti davantage des mouvements de prix futurs d'ETH. » ETH, deuxième cryptomonnaie la plus capitalisée du marché, a vu son prix multiplié par 20 ces 12 derniers mois, quatre fois celui du Bitcoin au cours de la même période. Les frais de gaz sur le réseau Ethereum se sont stabilisés après l'upgrade Berlin du 15 avril, même si l'EIP 1559 prochain (Londres) réformant le marché des frais d'Ethereum, attendu en juillet, promet une réduction supplémentaire des frais de gaz et une politique monétaire déflationniste. À propos de Bybit Bybit est une plateforme d'échange de cryptomonnaies créée en mars 2018. La société offre des services de courtage et de minage en ligne ainsi qu'une assistance API pour les particuliers et les professionnels aux quatre coins du monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.bybit.com/ Pour les mises à jour, veuillez suivre les plateformes sociales de Bybit sur Twitter et Telegram. #Bybit Contact presse : Mavis Wu mavis.wu@hkstrategies.com +852 2894 6356

