Bybit lance un service de cloud mining pour démocratiser le minage d'Ethereum

SINGAPOUR - Media OutReach - 5 mai 2021 - Bybit, la plateforme d'échange de crypto-monnaies, va introduire en mai Bybit Cloud Mining, un produit mining-as-a-service (MaaS ou minage en tant que service) qui permettra aux utilisateurs d'avoir instantanément accès au minage de l'Ether (ETH) pour la somme modique de 100 USD.

Démocratiser et réduire les risques du minage de crypto-monnaies

La croissance durable des crypto-monnaies enregistrée au cours des derniers mois a attiré l'attention du public et suscité un regain d'intérêt pour le minage de crypto-monnaies - ou le fait de recevoir des fragments de crypto-monnaies afin de vérifier des blocs de transactions.



Toutefois, la rentabilité de cette activité est freinée par un certain nombre de facteurs : l'approvisionnement en et le prix du système informatique, les coûts de fonctionnement et de maintenance et la facture d'électricité qui rend l'opération coûteuse et fastidieuse.



En tant que premier produit de la gamme ByFi de Bybit, Bybit Cloud Mining a pour but d'aider les utilisateurs à s'y retrouver dans un secteur en pleine expansion et en pleine évolution en le rendant plus abordable et en proposant une méthode simple pour comprendre le minage afin de garantir une plus grande rentabilité et moins de risques. Bybit Cloud Mining offre une puissance de « hashage », ou hashrate, à un centre de données à distance doté d'une puissance informatique partagée pour miner l'Ether. Les utilisateurs peuvent démarrer en ne payant que 100 USD et sans avoir à utiliser leur matériel informatique.

À la carte : visibilité et rentabilité maximum

Bybit Cloud Mining propose des plans flexibles sur 7, 21 et 42 jours. Les utilisateurs peuvent personnaliser un plan d'investissement à court terme afin d'améliorer sa rentabilité tout en réduisant les risques liés aux fluctuations des prix et aux activités imprévisibles sur les marchés sur le long terme. Le service sera immédiatement disponible à l'achat, 100 % ergonomique et toutes les périodes d'indisponibilité sont prises en charge par Bybit, ce qui permet aux utilisateurs de miner en toute confiance.



« Nous sommes vraiment impatients de lancer Bybit Cloud Mining et pensons qu'il s'agit d'une solution idéale pour les utilisateurs intéressés par le minage de crypto-monnaies, mais qui ne veulent pas se soucier des opérations et de la maintenance informatique », déclare Bill Xing, responsable des instruments financiers chez Bybit. « Avec Bybit Cloud Mining, tout ce que les utilisateurs ont à faire c'est d'acheter la quantité d'hashrate qu'ils veulent et d'attendre que l'ETH produit "tombe du ciel" ».



À propos de Bybit

Bybit est une plateforme d'échange de crypto-monnaies fondée en mars 2018. La société offre des services de courtage et de minage en ligne ainsi qu'une assistance Api pour les particuliers et les professionnels aux quatre coins du monde.

Pour obtenir plus d'informations, consultez : https://www.bybit.com/

Contact :

Mavis Wu

mavis.wu@hkstrategies.com

+852 2894 6356