Bybit sort le grand jeu : cagnotte record de 7,5 million de dollars pour la compétition « World Series of Trading » (WSOT) 2021

Une cagnotte 4,9 fois plus importante que l'année dernière, avec jusqu'à 7,5 millions d'USDT et de précieux NFT à gagner

Don de 400 000 $ en BTC effectué par le WSOT à l'UNICEF

SINGAPOUR - Media OutReach - 16 Août 2021 - Les « JOs de la crypto » sont de retour. L'édition 2021 du World Series of Trading (WSOT) de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bybit, dont l'ouverture des inscriptions est prévue le 18 août, promet d'être une fois encore le plus grand tournoi de trading de cryptos au monde.

La cagnotte du WSOT 2021 atteint un montant record de 7,5 million d'USDT, auxquels viennent s'ajouter des NFT en édition limitée et des USDT supplémentaires, comme l'a annoncé Bybit aujourd'hui.

« Le WSOT revient en force, a déclaré Ben Zhou, cofondateur et PDG de Bybit. Nous voulons célébrer l'excellence, l'esprit de compétition et mettre en lumière l'influence positive que les cryptos ont sur notre vie au quotidien - améliorer nos connaissances financières, susciter l'intérêt des gens pour la technologie, mettre au premier plan les différentes façons qui nous sont offertes pour être un vecteur de changement et enfin contribuer au bon fonctionnement de la société à travers la redistribution. »

En 2020, l'événement phare de Bybit, l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus populaires au monde, a réuni plus de 12 000 participants. Les gagnants en équipe ou en individuel (135 troupes et les 2 128 concurrents en individuel) ont remporté 1,27 million de dollars en 2020.

Restez concentré sur l'objectif

Avec une cagnotte pouvant atteindre 6 000 000 USDT pour les équipes et 1 500 000 USDT en individuel, la WSOT 2021 devrait être l'événement de l'année pour les crypto traders du monde entier.

« Bybit s'émeut de l'incroyable soutien reçu de la part de la communauté crypto mondiale. Afin de témoigner de notre reconnaissance, nous avons travaillé dur au cours des 12 derniers mois pour vous offrir une nouvelle édition de compétition avec la plus grosse cagnotte proposée à ce jour » a déclaré Zhou.

Lors de la toute première compétition de trading en crypto, c'est le trader junki84 qui a remporté le pactole. Le participant a testé sa stratégie de trading et a terminé avec un P&L (%) légendaire de 5 242,02 % dans la compétition solo. Le trader SalsaTekila a lui aussi été impressionnant et s'est hissé à la seconde place avec un P&L (%) individuel de 3 956,56 %. Grâce à des récompenses plus importantes et un plus grand nombre de participants, la compétition promet d'être encore plus intense cette année.

« Nous sommes heureux d'avoir pu offrir une plateforme aux meilleurs traders du monde pour qu'ils soient en mesure de satisfaire leurs ambitions. Ce qu'ils ont réussi à faire valait le coup d'être vu. Leur talent et leur passion incarnent tout ce que représente la crypto : créer un environnement équitable, transparent et ouvert pour que les individus puissent réaliser leur potentiel » a déclaré Zhou.

Le WSOT 2021 est ouvert aux traders de tous les pays dans lesquels les services Bybit sont disponibles. Les participants peuvent former une troupe ou jouer en solo pour bénéficier des avantages offerts aux « Premiers arrivés », des réductions ou des exonérations des frais de transaction et une chance de gagner plus de 1 000 NFT et 40 000 USDT de bonus lors de tirages au sort.

Contribuer à un meilleur avenir

En parallèle de la cagnotte du WSOT 2020, Bybit a fait don à l'UNICEF de 10 BTC d'une valeur marchande de plus de 100 000 dollars à l'époque, eu égard aux efforts de lutte contre la pandémie réalisés. Un an plus tard, la COVID-19 reste une crise universelle, perturbant particulièrement l'accès des enfants à l'éducation et menaçant leur bien-être à long terme.

Bybit a quadruplé son don, qui atteint cette année 400 000 dollars en BTC, afin de soutenir l'UNICEF dans ses efforts pour offrir une éducation STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) aux filles au Vietnam et une éducation de qualité en Asie de l'Est et dans le Pacifique.

« Le monde apprend à faire face à la pandémie actuelle, mais les groupes vulnérables qui sont le plus impactés sont souvent négligés. Au fil des ans, Bybit a été le témoin du talent et du potentiel des membres de la communauté crypto dans le monde entier, quels que soient leur âge, leur sexe et leur origine, a déclaré Igneus Terrenus, responsable de la communication chez Bybit. Le bien-être et leur droit à l'éducation des enfants est le meilleur investissement possible. Nous espérons que notre don à l'UNICEF contribuera à améliorer la vie de ceux qui grandiront pour façonner l'avenir. »

Détails de la WSOT 2021

La phase d'inscription de 10 jours débute le 18 août à 10h00 UTC.

Les participants éligibles pourront s'affronter sur deux terrains principaux et se disputer des prix bonus, notamment des NFT, sur une période de 20 jours de compétition, du 28 août au 17 septembre :

Affrontement BTC et ETH en troupe : rejoignez ou dirigez une troupe de 10 membres ou plus pour débloquer une cagnotte de 6 millions USDT.

Affrontement en solo : les traders se disputeront en individuel 1,5 million USDT de récompenses, contre 90 000 USDT l'année dernière.

+1 000 NFT de collection de 40 types et 40 000 USDT de bonus attendent les participants lors des tirages au sort quotidiens.

Lisez les règles et inscrivez-vous au WSOT 2021 : https://www.bybit.com/fr-FR/wsot2021/

À propos du WSOT

Le World Series of Trading (WSOT) est une compétition mondiale de trading de crypto-monnaies développée par Bybit et qui met au premier rang l'esprit de compétition, le fair-play tout en cultivant la camaraderie entre les amateurs de cryptos du monde entier. Le WSOT célèbre les changements positifs que les cryptos et les nouvelles technologies ont apportés dans nos vies.

Le WSOT classe les participants en fonction du pourcentage de « pertes et profits », ce qui permet aux traders de s'affronter sur un pied d'égalité, qu'ils aient les poches bien remplies ou non.

À propos de Bybit

Bybit est une plateforme d'échange de crypto-monnaies créée en mars 2018 avec pour vocation d'offrir une plateforme professionnelle permettant aux traders de crypto-monnaies de trouver un moteur d'appariement ultra-rapide, un excellent service client et un support communautaire multilingue. La société offre des services innovants de trading en ligne et des produits de cloud mining, ainsi qu'un support API, aux clients particuliers et professionnels du monde entier, et elle s'efforce d'être la plateforme d'échange la plus fiable pour la nouvelle classe d'actifs numériques.

Pour plus d'informations veuillez consulter : https://www.bybit.com/fr-FR/

Si vous ne voulez rien rater, suivez les Bybit sur les réseaux sociaux Twitter et Telegram.

