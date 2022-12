ByteDance découvre que des employés ont obtenu des données d'utilisateurs TikTok de deux journalistes américains.

Les employés de ByteDance ont accédé aux données dans le cadre d'un effort infructueux pour tenter d'enquêter sur des fuites d'informations de l'entreprise et visaient à identifier des liens potentiels entre deux journalistes et des employés de l'entreprise, indique l'e-mail. La divulgation, rapportée précédemment par le New York Times, pourrait ajouter à la pression que TikTok subit à Washington de la part des parlementaires et de l'administration Biden sur les problèmes de sécurité des données des utilisateurs américains.