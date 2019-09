C-Quadrat AM France recrute un gérant sénior de Mandarine Gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C-Quadrat annonce la nomination de Sébastien Lagarde au poste de gérant sénior. Celui-ci assurera le lancement de deux nouveaux fonds de microcapitalisations (un européen et un global) et reprendra la gestion d’un fonds d’actions américaines transformé en un fonds actions mondiales ISR. Sébastien Lagarde a rejoint le 19 aout 2019 l’équipe d’investissement pilotée par William Sharp.Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique, il a exercé 10 ans (2005-2015) en tant que gérant de portefeuille chez Axa IM avant de rejoindre Mandarine Gestion en tant que gérant où il a créé et géré deux fonds de microcaps et un fonds de smallcaps labellisé ISR (2015-2019).