Bourse de Paris : C'est l'effet catapulte !

Donald Trump a donc donné hier soir un nouveau tour de vis à sa politique commerciale visant la Chine. Le Président américain a publié post-clôture de Wall Street un communiqué dans lequel il est on ne peut plus clair : après sept semaines de consultations, écrit-il, "j'ai demandé au représentant américain du commerce de mettre en place des taxes supplémentaires visant environ 200 milliards de dollars de produits d'importation chinois. Les taxes prendront effet le 24 septembre à un niveau de 10% jusqu'à la fin de l'année. Le 1er janvier, ces taxes seront portées à 25%". Si la Chine réplique, menace Trump, les Etats-Unis passeront à la phase trois, c’est-à-dire à la taxation du solde des produits importés de l'ancien Empire du Milieu, soit environ 267 milliards de dollars de plus. Mais le dirigeant rappelle que la porte reste ouverte. Il conclut d'ailleurs son communiqué en ces termes : "J'espère au final que moi-même et le Président chinois Xi, pour qui j'ai beaucoup de respect de considération, parviendrons à régler ce problème commercial".



Pékin a évidemment réagi avec consternation en laissant entendre que ses représentants n'iront pas à Washington pour négocier. On peut légitimement s'attendre à ce que des mesures de rétorsion soient prises. Il faudra bien sortir un jour de cette spirale infernale. De baissiers, les indicateurs sont repassés dans le vert peu avant l'ouverture. Le CAC40 a finalement ouvert sur un gain de 0,05% à 5 352 points, avant d'accélérer à 5 375 points. Ecoutons notre expert Patrick Réjaunier, qui, je le concède avait pronostiqué un "effet catapulte" avant l'ouverture. "Techniquement, en données horaires, la configuration se stabilise. En effet, les cours restent bloqués sous la résistance graphique de 5360 points. Son franchissement nécessite l’intensification du courant acheteur et, en cas de succès, ouvrirait la voie pour rejoindre la cible supérieure des 5410 points", explique-t-il, tout en mettant en garde :"cette hésitation ne doit pas s'éterniser, sous peine de revitaliser la force vendeuse, pour viser la zone des 5288 points". Pour l'instant, la hausse est au rendez-vous.



Les temps forts économiques du jour



Un seul indicateur macroéconomique d'importance aujourd'hui, l'indice des prix immobiliers américains compilé par l'Association nationale des constructeurs (NAHB), attendu à 66 points à 16h00. Vous noterez que Mario Draghi doit, auparavant, intervenir lors d'une conférence sur la supervision bancaire à Paris autour de 9h15.



L'euro se renforce à 1,16929 face au dollar. L'once d'or évolue à 1 198 USD, stable, tandis que le baril de Brent a perdu 0,2% à 77,55 USD, quand celui de WTI grappillait 0,1% à 68,58 USD.



Les principaux changements de recommandations



Kempen revalorise Argen-X de 113 à 140 EUR en restant acheteur.

Baader Helvea revalorise Aroundtown de 7,30 à 8,80 EUR en restant acheteur.

Morgan Stanley reprend le suivi de British American Tobacco à pondération en ligne en visant 3 920 GBp.

AlphaValue revalorise Casino de 34,50 à 37,10 EUR en restant à accumuler.

Goldman Sachs passe de neutre à acheter sur Centrica, revalorisé de 163 à 176 GBp.

Research Partners réduit de 780 à 750 CHF son objectif sur Dormakaba mais reste acheteur.

Morgan Stanley reprend le suivi d'Imperial Brands à sousperformance en visant 2 755 GBp.

Jefferies abaisse de 6 à 4,80 EUR son objectif sur Outotec en restant à sousperformance.

Baader Helvea démarre le suivi de Siltronic à l'achat en visant 125 EUR.

Morgan Stanley reprend le suivi de Swedish Match à surpondérer en visant 570 SEK.

Jefferies rehausse de 260 à 280 GBp son objectif sur Tesco, en restant acheteur.

JP Morgan abaisse de surpondérer à neutre sa recommandation sur Vifor Pharma, en visant 200 CHF.

MainFirst démarre le suivi de Zalando à sousperformance en visant 40 EUR.