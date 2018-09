Bourse de Paris : C'est la rentrée à Wall Street

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Ce n'est pas parce que c'est la semaine de la rentrée qu'il faut broyer du noir. Bon évidemment, les indices européens font grise mine par rapport à leurs homologues américains, alors que les entreprises du vieux continent ont publié des trimestriels solides, presqu'autant que les sociétés basées de l'autre côté de l'Atlantique.L'Europe est la région du monde qui a enregistré le plus de sorties de fonds au cours des six derniers mois, explique Graham Secker, le patron de la stratégie de la banque américaine. "L'Europe semble mal-aimée et sous-valorisée à l'heure où l'actualité redevient positive", affirme le spécialiste, qui parie sur une remontée des dossiers les plus décotés, notamment les banques, qui n'ont jamais été aussi bon marché.Pour qu'un beau rebond s'installe, il faut aussi que l'actualité macroéconomique suive.. Un compromis sur ce front serait le bienvenu, d'autant que se profile le durcissement du bras de fer sino-américain, puisque l'administration Trump pourrait annoncer dès jeudi que 200 milliards de dollars de produits d'importation chinois additionnels seront taxés. D'ici là, le Congrès des Etats-Unis fera sa rentrée avec au menu les premiers votes sur les dépenses fédérales, pour éviter le ballet des "shutdown" dès la fin septembre.Ce matin, la RBA, la banque centrale australienne, a maintenu comme prévu le statu quo sur ses taux. En Europe, l'emploi espagnol (9h00) et l'inflation suisse (9h15) précèderont les prix à la production de la zone euro (11h00) : pas d'indicateurs majeurs.• PMI manufacturier (15h45 : consensus 54,5)• ISM manufacturier (16h00 : consensus 57,6)• Dépenses de construction (16h00 : consensus +0,5%)• Ventes mensuelles de véhicules neufs (en soirée)La paire euro / dollar se traite à 1,16006 USD, en légère hausse pour le billet vert. L'once d'or reste juste sous les 1 200 USD. Le Brent (78,04 USD) et le WTI (70,03 USD) consolident leurs gains de la veille.• JP Morgan passe de surpondérer à neutre sur BBVA avec un objectif réduit de 8 à 6,80 EUR.• JP Morgan passe de neutre à surpondérer sur Caixabank avec un objectif relevé de 4,55 à 4,65 EUR.• Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver sur Greenyard avec un objectif ramené de 12 à 8,50 EUR.• JP Morgan passe de surpondérer à neutre sur ING en abaissant de 17,40 à 14,40 EUR son objectif.• HSBC passe de conserver à acheter sur Ingenico , revalorisé de 74 à 81 EUR.• Goldman Sachs reprend Motor Oil Hellas à l'achat en visant 26 EUR.• Goldman Sachs reprend le suivi de Neste à neutre en visant 83 EUR.• Jefferies abaisse de 4 400 à 3 600 GBp son objectif sur Metro Bank en restant acheteur.• Jefferies abaisse de 2 047 à 1 936 GBp son objectif sur Prudential , en restant à conserver.• Goldman Sachs reprend le suivi desur un avis neutre en visant 2,90 EUR.• Oddo BHF passe d'achat à neutre sur Stef en réduisant de 117 à 104 EUR son objectif.• JP Morgan passe de neutre à surpondérer sur UBI Banca avec un objectif de 4,20 EUR.La Société Générale pense qu'elle devra s'acquitter de l'équivalent d'1,2 milliard d'euros d'amende aux Etats-Unis pour éteindre les procédures la visant, une majeure partie de la somme ayant déjà été provisionnée. Les lignes de Crédit Rallye inquiètent car leur collatéral, les actions Casino , touche des planchers dangereux. Par ailleurs, Casino risque de quitter le Stoxx 600, selon les projections de la SocGen, comme Altice Europe Sartorius Stedim Biotech a ses chances pour entrer. Air Liquide lance un site hydrogène pilote au Danemark. S&P note Covivio Hotels (filiale de) "BBB". Le SMB de Genkyotex autorise la poursuite de l'essai de phase II avec GKT831. Iliad (baisse de la base d'abonnés de 70 000 personnes sur le semestre), Piscines Desjoyaux et Augros ont publié leurs trimestriels.Les constructeurs allemands veulent proposer des alternatives à Tesla . Abu Dhabi veut fusionner trois banques (ADCB, UNB et Al Hilal), pour créer un établissement plus solide dans les Emirats, ou pullulent les banques : 50 pour 9 millions d'habitants. La banque britannique TSB subit une nouvelle panne informatique d'envergure. Facebook affecté par une brève panne mondiale hier soir après un problème de réseau.