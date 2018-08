Bourse de Paris : C'est la rentrée boursière !

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

La coupure estivale touche à sa fin sur les marchés financiers, hormis à Londres où la City va profiter d'un jour férié bonus ce lundi.. Quant aux petits veinards qui ont eu droit à deux mois de vacances, ils ne seront pas dépaysés à leur retour. Je m'explique. Les indices parisiens sont à peu près au même stade qu'à la fin du mois de juin et les débats n'ont pas beaucoup évolué : la Fed donnera-t-elle deux un ou deux tours de vis ? Le Brexit sera-t-il soft ou hard ? La Corée du Nord jouera-t-elle le jeu de la dénucléarisation ? Et, par-dessus tout, la bataille douanière lancée par Donald Trump aboutira-t-elle à un rééquilibrage des termes de l'échange ?Si ces questions se posent encore, c'est qu'elles n'ont pas été réglées. Elles domineront donc encore l'actualité d'ici la fin de l'année., en particulier en Chine et à Hong Kong. Côté entreprises occidentales, plusieurs banques canadiennes ainsi que les américains Best Buy, Tiffany et Salesforce sont sur les tablettes, comme les français Pernod Ricard, Unibail Rodamco, Bouygues et Eiffage.L'indice Ifo allemand du climat des affaires sera publié à 10h00. Aucun autre indicateur majeur n'est programmé ce jour.L'euro baisse légèrement après avoir repris du poil de la bête la semaine dernière, à 1,1625 USD. L'or consolide son rebond récent, à 1 206 USD, tandis que le baril est ferme avec un Brent à 75,74 USD et un WTI à 68,64 USD.• Degroof Petercam passe de conserver à accumuler sur ABN Amro mais réduit de 28 à 26 EUR son objectif.• William O'Neil reprend le suivi d' Adyen à l'achat.• Oddo BHF passe de neutre à achat sur Aurelius , malgré un objectif ramené de 66 à 54 EUR.• Carnegie passe de conserver à vendre sur Ambu , dont l'objectif recule de 220 à 200 DKK.• KBW passe de performance de marché à surperformance sur Euronext , revalorisé de 62 à 63 EUR.• SpareBank passe d'achat à neutre sur SAS , dont l'objectif recule de 28 à 17 SEK.• AlphaValue reste à alléger sur Wendel , avec un objectif légèrement relevé à 128 EUR. Orange va cesser la téléphonie fixe classique en 2023 : dès le mois de novembre, la commercialisation cessera. Casino a communiqué quelques éléments positifs sur la tendance des ventes entre juillet et la mi-août. Solvay dément la présence de métaux lourds sur la place Rosignano, en Toscane. La cotation des actions Grands Moulins de Strasbourg a été suspendue dans l'attente d'une annonce. Pradeau Morin ( Eiffage ) va réaliser un palace à Versailles pour 25 millions d'euros. Chargeurs boucle le rachat de l'américain PCC plus vite que prévu.Tout ça pour ça : Tesla devrait rester en bourse, a finalement annoncé Elon Musk. En parallèle, le 'WSJ' a révélé que Volkswagen était au nombre des financiers potentiels d'une sortie de la cote sondés par les banques d'affaires mandatées par Tesla. Haniel a cédé une partie de ses titres Metro à EPGC, qui dispose d'une option sur le solde. Ryanair estime que 60% de sa clientèle ne sera pas impactée par sa nouvelle surcharge bagage, destinée, explique la compagnie, à éviter les retards. Le chinoisa suspendu son programme de covoiturage après le viol et le meurtre d'une passagère.