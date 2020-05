Bourse de Paris : C'est la reprise !

C'est la reprise et c'est un nouveau saut dans l'inconnu. Un de plus. Cette semaine, une partie des travailleurs qui étaient sans activité vont pouvoir reprendre, des commerces fermés vont rouvrir, des transports en commun vont redémarrer, des écoles vont accueillir des rangs clairsemés d'élèves. Quand j'écris un saut dans l'inconnu, il faut relativiser : tout le monde voit midi à sa porte. Plusieurs pays ont déjà tenté l'expérience. Si l'on prend les exemples coréens et allemands, les choses se passent plutôt bien sauf quand les comportements se relâchent vraiment trop. Séoul a dû refermer ses lieux de divertissement nocturne après une reprise du nombre de contaminations.

Chez Zonebourse, nous avons poursuivi nos activités, qui se prêtent facilement au télétravail. Une partie de l'équipe va d'ailleurs conserver la configuration actuelle, pour limiter les risques. Mais pour Maria, Marie-Léa, Patrick, Max et Franck, retour dans les bureaux annéciens dès ce matin, avec masques, gel hydroalcoolique, postes de travail aménagés, purificateurs d'air et tutti quanti. Une drôle d'ambiance quand même. La crise du Covid-19 aura des conséquences de long terme sur l'organisation des entreprises. Peugeot a d'ores et déjà annoncé que le télétravail deviendra la norme pour les métiers qui le permettent, via un plan très ambitieux dévoilé la semaine dernière. Facebook et Google permettent à leurs employés de continuer à travailler à distance au moins jusqu'à 2021.

La reprise d'activité fera le plus grand bien et pas seulement au niveau économique. Je lis ce matin dans le Financial Times un article sur la Suède, dans lequel des experts expliquent que l'économie du pays, très tournée vers l'export, n'échappera pas à une récession, malgré l'absence de confinement. Probablement, mais pas avec les mêmes traumatismes pour la population : les magasins et les restaurants sont restés ouverts, les écoles, les crèches et les collèges aussi. A l'heure de la peur de la seconde vague, ce modèle va-t-il supplanter tous les autres ? Encore une inconnue.

Comme chaque lundi, voici un condensé des informations économiques et financières à ne pas rater. Le weekend a été relativement calme.

Le pétrole a gagné 25% la semaine dernière.

La banque centrale chinoise va continuer à assouplir sa politique monétaire et va renforcer ses outils contracycliques, a-t-elle annoncé dimanche.

Boris Johnson lance un plan de déconfinement du Royaume-Uni en trois étapes, et s'attire déjà les critiques.

La Commission européenne veut que les frontières extérieures de l'UE restent fermées jusqu'à la mi-juin pour les déplacements non-essentiels. En parallèle, Emmanuel Macron et Boris Johnson ont annoncé qu'il n'y aura pas de quarantaine entre les deux pays.

Le FMI pourrait encore revoir en baisse sa projection sur l'évolution de l'économie mondiale en 2020.

Les négociations sur la dette argentine n'ont pas abouti à la date-butoir prévue, mais se poursuivent.

4,1 millions de cas de Covid-19 officiellement recensés dans le monde, pour 283 000 décès, selon le tableau de bord de l'Université Johns Hopkins.

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin sur les marchés financiers.

De mon perchoir, je vois beaucoup de phares sur la route départementale qui longe le Lac du Bourget ce matin. "Ô Temps, suspends ton vol", c'est terminé ?

Les temps forts économiques du jour

Programme minimum aujourd'hui avec une seule statistique en vue, la production industrielle italienne d'avril à 10h00.

L'euro est en légère hausse à 1,0846 USD. L'once d'or se négocie 1709 USD. Le baril de Brent grappille quelques cents à 30,61 USD, pendant que le WTI perd 0,8% à 25,62 USD. Le T-Bond voit en rendement croître à 0,68% sur 10 ans. Le Bitcoin a perdu plus de 1000 USD au cours du weekend, pour s'échanger à 8715 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Barclays réduit son objectif de cours de 4,1 à 3,60 EUR. HSBC réduit son objectif de cours de 4,25 à 4 EUR.

Amadeus : UBS passe de neutres achats en visant 46 EUR

Arkema : AlphaValue reste à alléger avec un objectif réduit de 82,60 à 80,30 EUR.

AstraZeneca : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 7575 à 8000 GBp.

BMW : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif relevé de 48 à 55 EUR.

Boohoo : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 415 GBp.

Cellnex : Jefferies reste acheteur avec un objectif relevé de 50 à 57 EUR.

DSV Panalpina : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 750 à 800 DKK.

Euronext : Barclays relève son objectif de cours de 86 à 91 EUR.

GBL : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 76 EUR.

Geberit : Kepler Cheuvreux passe d'alléger à acheter en visant 490 CHF.

Gecina : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne.

Hennes & Mauritz : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 115 SEK.

Idorsia : Credit Suisse passe de neutre à surperformance avec un objectif relevé de 29 à 35 CHF.

Ipsen : Kepler Cheuvreux reprend le suivi à conserver en visant 70 EUR.

Kuehne + Nagel : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 130 à 125 CHF.

Next Plc : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 5300 GBp.

Ocado : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1725 à 2225 GBp.

Roche Holding : Liberum reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 300 à 325 CHF.

Sanofi : Liberum reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 100 à 99 EUR.

Sofina : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver en visant 226 EUR.

The Swatch Group : Crédit Suisse réduit son objectif de 250 à 190 CHF.

Unibail-Rodamco-Westfield : AlphaValue passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 130 à 47,50 EUR.

Valeo : RBC relève son objectif de cours de six à 11 EUR.

Weir : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 985 GBp.

Zalando : DZ Bank reste à conserver avec un objectif relevé de 39 à 49 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Escalade verbale entre syndicats après la décision de justice obtenue par la CGT, empêchant la reprise de l'activité sur le site Renault de Sandouville. Moody's a déclassé la dette d'ArcelorMittal à "Ba1", ce qui la fait basculer de la catégorie d'investissement à la catégorie à haut rendement. Air France-KLM a un plan pour réduire rapidement ses effectifs, selon Les Echos. Thales va ouvrir un centre de compétence numérique dans les zones franches du Qatar pour ses grands projets. Le gouvernement n'écarte pas la possibilité de rouvrir l'aéroport d'Orly (Groupe ADP) à la fin du mois de juin. M6 Métropole Télévision tiendra son assemblée générale à huis clos le 16 juin. Noxxon lève 5,5 M€ par placement privé à 0,51 EUR l'action, souscrit notamment par Nyenburgh Investment Partners. Fermentalg et Artsmarket.com ont publié leurs comptes.

Sur les autres marchés

La cession de la filiale de LafargeHolcim aux Philippines à San Miguel capote, car l'antitrust des Philippines n'a pas donné son aval dans le temps imparti. Google et Facebook permettent aux employés qui le souhaitent et qui peuvent télétravailler de rester chez eux jusqu'en 2021. Elon Musk menace d'installer Tesla hors de Californie, mécontent de l'interdiction de reprise de l'activité décidée par le Comté qui héberge son usine de Fremont. Apple va rouvrir ses Apple Store dans certains Etats peu touchés par le Covid-19. United Airlines a dû renoncer à son placement obligataire, les prêteurs demandant une rémunération trop élevée. La FDA accorde une autorisation d'urgence au test antigène Covid-19 de Quidel. La compagnie aérienne colombienne Avianca, 20 000 salariés, acculée à la faillite. Le vendeur de voitures d'occasion en ligne américain Vroom va entrer en bourse. Veraison accroit ses parts dans Aryzta à plus de 7%. En Chine, les immatriculations automobiles ne se contractent que de 5,5% en avril sur un an. Les actionnaires d'Interroll ont validé l'ensemble des propositions du conseil d'administration lors de l'assemblée générale 2020.

Ça publie. Softbank, Henkel, Marriott International, Mitsubishi Electric, Bridgestone Corporation, Tencent Music, Asahi Group, Amcor…

