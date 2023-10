Pendant que la France se passionne pour les punaises de lit, les marchés financiers fondent comme la neige sous une soleil d'octobre dopé au réchauffement climatique. Hier, la nervosité est montée d'un cran dans le sillage de la chute des obligations d'Etat américaines, dont les rendements ont explosé puisque les deux marqueurs évoluent en sens inverse.

Le poids cumulés des petits éléments d'inconfort qui préoccupent les marchés financiers depuis quelques temps a-t-il fini par avoir eu raison de la digue d'optimisme des investisseurs ? C'est un peu la question du moment, après une séance de mardi qui ressemblait à une forme de capitulation, visible à la fois dans une correction marquée des indices actions et dans un décollage en mode "bouchon de champagne" des rendements obligataires. Plusieurs places boursières ont perdu plus de 1%, notamment Paris, Francfort et surtout New York. Le S&P500 et le Nasdaq ont rechuté de plus de 8% sur leurs pics annuels, preuve que la libido des boursiers est en train de retomber face à l'évaporation du scénario "ciel bleu" qui dominait : une baisse des taux directeurs dans un avenir proche. Au lieu de cela, le monde se dirige vers un contexte de taux élevé plus longtemps. Et là vous allez me dire, "ben oui, c'est ce que disent les banquiers centraux depuis quelques temps déjà". Je pourrais cabotiner sur le fait que les investisseurs comprennent vite quand on leur explique longtemps. Mais la réalité est plutôt que les financiers ont cessé de penser que la Fed bluffe quand elle se montre pessimiste sur l'évolution des taux.

Hier, c'est une statistique qui n'est pas très suivie en dehors des périodes de tensions comme celle que nous traversons qui a mis le feu aux poudres. L'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis porte sur le pénultième mois écoulé, ce qui signifie qu'il s'agit plutôt d'un indicateur retardé et arrivant postérieurement au rapport mensuel sur l'emploi. Précisément, l'enquête JOLTS d'août, publiée hier 3 octobre, a montré que le marché du travail américain est toujours déséquilibré avec beaucoup plus de postes ouverts que prévu. Or la surchauffe de l'emploi est l'un des principaux critères qui pousse la Fed à ne pas baisser la garde. En d'autres termes, cela donne davantage de poids à la théorie du maintien de taux élevés plus longtemps. L'analyse des contrats à terme montre que le marché n'envisage que du bout des lèvres une nouvelle hausse de taux de la banque centrale américaine, mais qu'il modifie surtout ses paris sous-jacents en retardant de plus en plus la date potentielle de la première baisse de taux. C'est ce qui explique l'envolée sur le début de semaine du rendement du 10 ans US, monté à 4,84% hier. Du reste, le coût de la dette de toutes les économies du monde est en train de gonfler sous l'impulsion des T-Bonds.

En parallèle, d'autres petits désagréments se font jour. Les premiers liés à la tectonique des taux : le yen par exemple est en train de s'effondrer, ce qui accroît la spéculation sur une intervention de la Banque du Japon sur le marché des changes. Les actions des marchés émergents sont tétanisées par la hausse du billet vert. En Chine, la glissade continue à Hong Kong, faute de reprise économique. La Chine continentale n'échappe à la purge cette semaine que parce que les marchés sont fermés pour la fête nationale. Vu la tournure que ça prend, Pékin a peut-être intérêt à prolonger les festivités jusqu'à Noël.

Les Etats-Unis de leur côté, en plus d'avoir un problème de taux, ont aussi un souci politique. Les dissensions républicaines ont abouti cette nuit à la destitution historique de leur chef de file à la chambre des représentants des Etats-Unis, Kevin McCarthy. Du jamais-vu au Congrès, qui ne présage rien de bon pour les négociations budgétaires à venir. Le camouflet a été permis par la dissidence de la frange la plus conservatrice du parti républicain, qui a entraîné un vote de 216 voix en faveur de la destitution contre 210 pour un maintien à la chambre basse. Pour couronner le tout et sans surprise, l'indice de tension des marchés, le VIX, est en passe de remonter à 20 points, signe de la crispation du moment.

Le tableau du jour n'est pas franchement enthousiasmant. Il faudra probablement attendre les premières publications trimestrielles de résultats, la semaine prochaine, pour détourner l'attention de la macroéconomie. D'ici là, les indicateurs PMI finaux de septembre des services des grandes économies sont au rendez-vous aujourd'hui, avant vendredi les données mensuelles américaines sur l'emploi.

En Asie Pacifique, le Nikkei 225 glisse de 1,7% et accroît ses pertes à 7% sur un mois. Hong Kong est à -1% sur la séance et -9% sur le mois. La Corée du Sud, dont la poche technologique est sensible aux fluctuations du Nasdaq, est à -2;2% ce matin. L'Inde, l'Australie et Taiwan se replient de 0,5 à 1%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers, et nerveux.

La journée débutera avec les PMI Composite et Services du Japon (02h30), de la France (09h50), de l'Allemagne (09h55), de la zone euro (10h00) et du Royaume-Uni (10h30). L'après-midi sera consacrée aux Etats-Unis avec la variation de l'emploi ADP (14h15), les PMI Composite et Services (15h45), les commandes de biens durables et industrielles (16h00), l'ISM des services (16h00) et les stocks de brut DOE (16h30). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0464 USD. L'once d'or se stabilise à 1820 USD. Le pétrole a repris un peu de couleurs, avec un Brent de Mer du Nord à 90,81 USD le baril et un brut léger américain WTI à 89,13 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,84%. Le bitcoin s'échange 27 400 USD.

Novartis achève la scission de Sandoz.

Intel va scinder son unité de puces programmables en vue de son introduction en bourse en 2024.

Amazon et Microsoft devraient faire l'objet d'une enquête au Royaume-Uni sur des soupçons de position dominante sur le marché de l'informatique dématérialisée.

Netflix prévoit d'augmenter ses prix après la fin de la grève des acteurs d'Hollywood.

AstraZeneca a accepté de régler les litiges relatifs à ses médicaments contre les brûlures cardiaques Nexium et Prilosec pour un montant de 425 M$ aux Etats-Unis, sans admettre de faute.

BP Plc envisage de vendre pour 1 Md$ sa participation dans un oléoduc et un gazoduc aux Etats-Unis.

Le petit promoteur China SCE Group planche sur une restructuration de sa dette après un défaut sur un emprunt offshore.

Molson Coors consacrera 2 Mds$ au rachat d'actions au cours des cinq prochaines années.

Adecco va collaborer dans l'intelligence artificielle avec Microsoft.

MicroStrategy lance un outil d'IA générative.

Les principales publications du jour : Costco, Tesco, Tilray…Tout l'agenda ici.