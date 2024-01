Il y a des jours, comme ça… Les marchés actions se dirigent vers un démarrage compliqué ce matin, après avoir égaré tous leurs propulseurs. L'économie chinoise ne redécolle pas et les banquiers centraux ont l'air de s'être ligués pour gâcher l'ambiance. Quant aux résultats des entreprises, ils ne sont pas encore assez denses pour y changer quelque chose. Heureusement, Emmanuel Macron a pris les choses en mains hier soir. Je plaisante, hein.

Une fois n'est pas coutume, la Chine vole la vedette aux Etats-Unis en matière de données macroéconomiques. La seconde économie du monde est traditionnellement la première des grandes puissances à dévoiler son PIB du trimestre écoulé. En l'occurrence, c'était cette nuit et c'était aussi le PIB de l'année 2023. Facialement, la croissance chinoise a atteint 5,2% l'année dernière, soit un peu moins que ce qui était prévu par les économistes (5,3%), mais un peu plus que ce que visait le PCC, le parti communiste chinois ("environ 5%"). Il s'agit d'une accélération par rapport au rythme de 2022 (3%), un millésime encore marqué par les restrictions covid.

Pour autant, la dynamique se tasse en Chine par rapport aux années précédentes. Surtout, le rebond de la consommation est moins vigoureux que prévu et le secteur immobilier continue à se fissurer. Les prix des logements neufs ont poursuivi leur baisse en décembre, tandis que l'investissement dans la pierre s'est effondré en 2023. En parallèle, les statistiques officielles ont montré une seconde année de baisse de la population, avec 9 millions de naissances pour 11 millions de décès. Les politiques démographiques restrictives antérieures et le covid contribuent à déséquilibrer la balance. Pékin aimerait probablement un "réarmement démographique", ce qui semble faire au moins un point commun avec Paris.

Que conclure de toutes ces informations ? Que tout est brinquebalant en Chine et que cela crée, comme c'est le cas depuis quelques années, deux clans. A ma gauche, celui des fatalistes, qui craignent que la situation n'empire, notamment au niveau de la crise immobilière. A ma droite, celui des opportunistes, qui estiment que Pékin ne pourra pas continuer à laisser la situation se dégrader sans adopter un paquet de mesures de relance musclées, au lieu des traitements cosmétiques servis depuis plusieurs mois. Pas besoin de vous faire un dessin, les opportunistes n'ont pas eu gain de cause jusqu'à présent. Et ce matin, ils ont été emportés avec l'eau du bain. Les fatalistes ont pris le dessus, comme le montre le plongeon de près de 4% de l'indice Hang Seng, à Hong Kong, après les annonces.

Les investisseurs ont une autre source d'inquiétude. Hier, un banquier central de la Fed a ébranlé les convictions sur l'imminence d'une baisse de taux aux Etats-Unis. Christopher Waller, qui fait partie du camp des faucons mais qui est réputé proche du grand patron Jerome Powell, a expliqué qu'il ne faut pas se précipiter pour baisser les taux d'intérêt. Ce faisant (et pas ce faisan), il est plutôt dans le rôle de rabat-joie que le marché prête aux faucons de la volière, mais ses paroles ont provoqué une réaction en chaîne assez violente. Le rendement de la dette US à dix ans a bondi de 11 points pour remonter à 4,11%. Le dollar a pris la pente ascendante. Et la probabilité d'un assouplissement monétaire dès le mois de mars s'est un peu érodée, tout en restant supérieure à 60% (ce qui commence à être TRES suspect). Ceci dit, Wall Street a finalement assez bien tenu le choc, puisque le Nasdaq 100 a terminé quasiment à l'équilibre. Le Dow Jones a davantage souffert (-0,6%), mais c'est à cause du nouveau décrochage de Boeing, dont le titre a plongé de 8% après le maintien de l'interdiction de vol des B737MAX par la FAA, qui lance une enquête approfondie.

En Europe, les indices ont globalement baissé hier, à de rares exceptions près. Ils ont toutefois clôturé assez loin de leurs plus bas de la séance, notamment à Paris. Le Bel20 a été plus chahuté que les autres avec les baisses d'Anheuser-Busch Inbev et de KBC, deux poids-lourds de l'indice. Le dénominateur commun sur le vieux continent hier était le recul des financières, des immobilières et des entreprises endettées, à cause des doutes sur l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE.

Dans le reste de l'actualité, les publications de résultats d'entreprises continuent à faible densité, en attendant l'accélération la semaine prochaine. Le pétrole a perdu un peu de terrain après des informations selon lesquelles les frappes occidentales contre les rebelles houthis ont obéré leur pouvoir de nuisance en gênant leur réapprovisionnement en matériel en provenance d'Iran. Le monde semble découvrir que Donald Trump est toujours populaire aux Etats-Unis. Après son triomphe dans la primaire de l'Iowa, l'ancien président va ferrailler dans le New Hampshire, où il aura la partie moins facile face à ses rivaux, dans un Etat moins conservateur. Wall Street ne se pose pas encore sérieusement la question de savoir qui de Biden ou de Trump occupera la Maison Blanche en janvier 2025, mais les financiers ont bien en tête que c'est un enjeu majeur de l'année. La bourse américaine aime généralement l'absence de remous. Elle se satisferait donc d'une reconduction du candidat démocrate, mais est aussi capable de gérer le retour du plus bouillant des républicains. S'il est confirmé comme lauréat de l'élection de novembre, bien sûr.

Le vert a disparu des marchés d'Asie Pacifique ce matin. Du moins défavorable au plus exécrable, on a l'Australie à -0,3%, le Japon à -0,4%, Taiwan à -1%, la Chine continentale à -1,3%, l'Inde à -1,6%, la Corée du Sud à -2,3% et Hong Kong à -3,9%. Les indicateurs avancés européens sont bien, bien ancrés dans le rouge. Le SMI démarre en baisse de 0,8% à 11 133 points. Le CAC40 perd 1,04% à 7321 points. Le Bel20 est en retrait de 1,06% à 3592 points.

Les temps forts économiques du jour

La journée a donc débuté avec le PIB chinois (3h00). Elle se poursuit avec l'inflation britannique (8h00) puis l'inflation en zone euro (11h00). L'après-midi, aux Etats-Unis, les ventes au détail (14h30), l'utilisation des capacités et la production industrielle (15h15), les stocks d'entreprises et l'indice du marché immobilier NAHB (16h00) sont au programme. Tout l'agenda ici.

L'euro perd encore du terrain à 1,0868 USD. L'once d'or recule à 2024 USD. Le pétrole aussi, avec un Brent de Mer du Nord à 77,47 USD le baril et un brut léger américain WTI à 71,94 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans bondit à 4,11%. Le bitcoin se négocie à 42 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor: Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 28 à 30 EUR.

Adyen: Cowen maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 903 à 1120 EUR.

Ageas: BNP Paribas Exane cesse la couverture de l'action.

Ald: Citigroup maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 15 EUR à 12,50 EUR.

Allianz: Societe Generale passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 235 EUR à 275 EUR.

Amundi: RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 64 à 69 EUR.

Axa: Societe Generale maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34 EUR à 34,50 EUR.

Basic-Fit: Jefferies passe de sousperformance à achat avec un objectif de cours relevé de 29 EUR à 33 EUR.

Bbva: Bestinver Securities passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,60 EUR à 8,40 EUR.

Be Semiconductor Industries: Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 165 EUR.

Covivio: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 49,60 à 51,40 EUR.

Ctp: Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,80 EUR à 17,80 EUR.

Danske Bank: ABG Sundal Collier passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 186 DKK à 190 DKK.

Deliveroo: Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 145 à 155 GBX.

Eiffage: JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 115 à 116 EUR.

Enento Group: SEB Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 19 EUR à 20 EUR.

Experian: Morningstar passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 3300 GBX.

Fiskars: Inderes dégrade sa recommandation de alléger à vendre avec un objectif de cours de 15 EUR.

Gecina: Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 103,50 à 113,90 EUR.

Glencore: Deutsche Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 540 GBX.

Icade: Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 32,90 à 34,70 EUR.

Indutrade: ABG Sundal Collier passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 215 SEK à 225 SEK.

International Consolidated Airlines Group: Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 219 GBX à 238 GBX.

Klépierre: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 30,10 à 31,40 EUR.

Kojamo Oyj: Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 8,80 à 10 EUR.

Pandora: Hedgeye Risk Management passe de vendre à liste de surveillance.

Scor: Societe Generale passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 28,50 EUR à 32 EUR.

Siegfried Holding: Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 930 à 960 CHF.

Straumann Holding: Citigroup maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 98 à 100 CHF.

Swiss Re: Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 90 à 98 CHF.

Tietoevry: Inderes passe d'achat à accumuler avec un objectif de cours de 25 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 85 EUR.

Verbio: Stifel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 40 à 31 EUR.

Vinci: JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 133 à 144 EUR.

Zurich Insurance Group: Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 430 à 440 CHF.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Esker a dégagé un chiffre d'affaires 2023 en hausse de 14% à changes constants à 178,6 M€, avec une marge voisine de 10%. Le groupe vise une remontée à 12/13% cette année.

Fountaine Pajot prévoit plus de 10% de croissance cette année.

OVH prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 11 à 13% et une marge d'EBITDA d'environ 39% pour 2026.

Annonces importantes (et moins importantes)

Renault a vendu 2,235 millions de véhicules en 2023, en hausse de 9% sur un an.

Vallourec collabore avec TotalEnergies dans un projet en Irak. TotalEnergies qui active le cas de "force majeure" pour le projet Arctic LNG 2, suite aux sanctions visant la Russie.

Michelin réduira sa production ce week-end à cause de la situation en mer Rouge.

Vinci enregistre une hausse de 26% de son trafic aéroportuaire en 2023.

Wavestone et Aspirant Consulting se rapprochent pour renforcer leur présence aux États-Unis.

Valbiotis espère commercialiser au moins un produit cette année.

Exail vend un drone DriX à un acteur global de l’hydrographie.

Cellectis tire la deuxième tranche de 15 M€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement.

La période d'observation du redressement judiciaire de Safe S.A prolongée jusqu'au 4 septembre 2024.

Les actions Erold sont sans valeur après la mise en liquidation judiciaire de la société.

La décision du TC de Paris sur l'offre de reprise et la liquidation de Pixium Vision a été reportée à une date ultérieure.

Néovacs teste deux candidats vaccins sur des primates non humains. Pharnext réduit ses coûts et paie plus cher son financement dilutif.

Les principales publications du jour : Altur, Integragen, Genoway, Osmozis, DBT, Virbac...

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

888 Holdings prévoit des bénéfices pour 2024 qui se situent dans le bas de la fourchette des prévisions du marché.

Antofagasta a accru sa production de cuivre de 2% en 2023 et prévoit des dépenses d'investissement plus élevées en 2024.

Geberit a réalisé un chiffre d'affaires de 3,08 MdsCHF en 2023, en repli de 9,1%. La marge d'Ebitda est attendue à 30%.

Just Eat Takeaway prévoit un bénéfice de base pour 2023 supérieur à ses prévisions.

Meyer Burger prévoit de lourdes pertes et de gros besoins de financements d'ici 2025. Le site allemand devrait fermer.

Mitchells & Butlers affiche une forte croissance de ses ventes pendant les fêtes de fin d'année.

Annonces importantes (et moins importantes)