Les principaux indices ont rebondi hier, après une semaine très difficile dans certains coins de la planète finance, notamment aux Etats-Unis. L'arrivée d'une palanquée de résultats de très, très grosses entreprises pourrait servir de trampoline à des marchés actions qui ont un peu perdu leur joie de vivre depuis le début du mois.

Je ne sais pas d'où vous me lisez ce matin, mais si c'est depuis les Alpes, d'où j'écris, il fait toujours un froid de gueux avec une petite bise hivernale qui m'a fait ressortir une écharpe. Si j'en crois l'Almanach savoyard, l'ouvrage le plus vendu dans mon village devant le prix Goncourt, "A la saint-Georges, la caille est dans l’orge". J'ignore ce que cela signifie, comme souvent quand je cite des dictons, mais je vous rappelle que Saint-Georges est le protecteur de l'Angleterre et que la Bourse de Londres a touché hier un plus haut historique. Je ne crois pas aux coïncidences.

Si l'on met de côté cette pirouette capillotractée, qui me fait douter de ma propre santé mentale, pour revenir à des choses plus terre-à-terre, la tentative de rebond du lundi a été couronnée de succès sur les marchés actions, avec des gains un peu partout, notamment aux Etats-Unis où le Nasdaq 100 a repris 1%. Pas de quoi compenser l'énorme gadin de la semaine précédente, mais l'hémorragie est stoppée. L'indice large S&P500 a repris 0,9% après six séances consécutives de baisse. Mais c'est l'Europe qui se distingue, et plus particulièrement le marché britannique donc. Le FTSE 100, en gagnant 1,6%, a dépassé le cap des 8000 points et battu son record de février 2023. La City était un peu à la ramasse des autres grands indices depuis plusieurs années, la faute au Brexit, à Liz Truss et au bœuf bouilli, mais l'heure du Risorgimento a sonné.

Quant aux investisseurs américains, ils ont laissé parler leur optimisme naturel en comptant sur les nombreux résultats d'entreprises attendus cette semaine pour détourner l'attention des craintes sur l'évolution des taux d'intérêts. S'ils n'espèrent pas grand-chose de Tesla, qui publie ce soir, ils nourrissent davantage d'espoirs de Meta Platforms (demain) et du duo Microsoft / Alphabet mercredi. La vie est cruelle, mais c'est ainsi : le marché s'enthousiasme plus facilement pour les résultats des valeurs technologiques américaines que pour ceux de Fleury Michon et de M6. A propos de valeurs technologiques, j'ai découvert ce matin que ce 23 avril marque le 19e anniversaire de la mise en ligne de la première vidéo sur YouTube, désormais propriété d'Alphabet (qui l'a rachetée pour 1,65 Md$ en 2006). Le 23 avril 2005, l'un des trois cofondateurs de la plateforme vidéo, Jawed Karim, est filmé au zoo de San Diego devant des éléphants. Une scène de 20 secondes un peu pathétique (moins pathétique qu'une vidéo d'influenceur quand même) mais fondatrice.

La hausse des actions occidentales se propage en Asie ce matin, hormis en Chine continentale où le marché continue à évoluer en dehors de toutes attaches. Hong Kong poursuit son rebond, dopé par une note d'UBS qui est repassé positif sur l'indice MSCI China. Être long sur la Chine est un peu le pari contrarien par excellence, vu que ce marché est un désastre boursier depuis des années. C'est un peu comme miser sur une baisse du déficit français ou sur un câlin entre Volodymir Zelenski et Vladimir Poutine. La banque suisse pense que l'indice MSCI China est bien fourni en valeurs de la consommation, qui devrait s'améliorer, et moins en valeurs de l'immobilier. En tout cas ça contribue à faire progresser l'indice en question de 1,1% ce matin, après 1,8% de gains hier. Ailleurs dans la région, les hausses sont prudentes en Inde, en Corée du Sud et en Australie. La progression est un peu plus marquée à Taiwan (1%). Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,5%.

Les attentes du jour concernent une grosse livraison de résultats aux Etats-Unis, en particulier Visa, Tesla, PepsiCo, Danaher, GE Aerospace, Texas Instruments, Philip Morris, United Parcel Service ou Lockheed Martin. Après SAP SE hier soir, l'Europe attend Novartis, Kering, ASM International, Akzo, Renault et Eiffage. Dans le domaine macroéconomique, ce sont les premiers indicateurs d'activité PMI d'avril qui sont au programme, en matinée en Europe et en milieu d'après-midi aux Etats-Unis. Ces indicateurs avancés du moral des directeurs d'achats sont très suivis, même si les Américains leur préfèrent les ISM, qui seront publiés plus tard. Le PMI manufacturier japonais publié plus tôt a dépassé les attentes.

Les principaux mouvements du jour sont à chercher du côté de l'or, qui est nettement retombé après ce qui semble être un bon vieil appel de marge (c'est en tout cas la théorie défendue par quelques banques et par Bloomberg). Le pétrole s'est repris. Les indicateurs avancés européens sont encore haussiers, même si les futures américains sont plus hésitants.

Les temps forts économiques du jour

C'est le retour des indicateurs PMI flash pour le mois d'avril, notamment en France (9h15), en Allemagne (9h30), dans la zone euro (10h00), au Royaume-Uni (10h30) et aux Etats-Unis (15h45), où les investisseurs auront droit en bonus aux ventes de logements neufs et à l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,066 USD. L'once d'or perd du terrain à 2305 USD. Le pétrole remonte un peu, avec un Brent de Mer du Nord à 87,27 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,15 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule un peu à 4,61%. Le bitcoin se négocie 66 566 USD.

Les principaux changements de recommandations

Brenntag : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 99 à 85 EUR.

Edenred : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 63 à 60 EUR.

Evli Oyj : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.

Galp Energia : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 13,80 EUR à 19 EUR.

Interparfums : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 62 EUR.

Interroll : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2300 à 2500 CHF.

KBC Groupe : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 69 à 71 EUR.

L'Oréal : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 EUR.

Legrand : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 101 EUR à 112 EUR.

Rentokil Initial : JP Morgan reprend la couverture avec une recommandation neutre et un objectif de cours de 500 GBX.

Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 250 à 200 EUR.

Siltronic : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 105 à 110 EUR.

Sodexo : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88,80 à 91,10 EUR.

Solvay : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 28 à 29 EUR.

STMicroelectronics : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 49 EUR.

UBS Group : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 20 à 21 CHF. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 33 CHF à 32,70 CHF.

UCB : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 125 à 135 EUR.

Verbio Se : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 44 à 38 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

OVH améliore sa rentabilité au T1 mais réduit ses prévisions de revenus 2024.

Renault confirme ses objectifs 2024 après des ventes supérieures aux attentes au T1.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Akzo dépasse les attentes d'EBITDA au T1.

Bayer confirme ses perspectives pour 2024 malgré un démarrage lent de ses activités dans les domaines de l'agriculture et de la santé des consommateurs.

Cadence Design perd 6% hors séance après ses trimestriels.

Kuehne Und Nagel International affiche résultats en baisse au premier trimestre.

Novartis publie des trimestriels en haut de fourchette des attentes et relève ses prévisions.

Randstad manque ses prévisions de bénéfices en raison des conditions de marché difficiles.

Saipem annonce un bond de 40% de ses bénéfices de base au premier trimestre.

SAP SE publie une perte au T1, mais les revenus augmentent.

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

ASML choisit de s'agrandir à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Galp Energia cherche à vendre sa participation dans un gisement de pétrole en Namibie après la découverte.

Des Amériques

La FTC américaine intente une action en justice pour bloquer le rachat de Capri par Tapestry pour un montant de 8,5 Mds$.

Apple est sur le point de conclure un accord avec la FIFA sur les droits télévisuels d'un nouveau tournoi, selon le NYT.

La Chine a acquis des puces Nvidia récemment interdites dans des serveurs Super Micro et Dell, selon des appels d'offres.

Boeing s'attend à une augmentation plus lente de la cadence de production et des livraisons du 787, selon une note de service.

Eli Lilly acquiert des capacités de production auprès de Nexus Pharma.

La FDA américaine approuve la thérapie d'ImmunityBio contre le cancer de la vessie.

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Honda va implanter au Canada une grosse usine de véhicules et batteries.

Les principales publications du jour : Visa, Tesla, PepsiCo, Novartis, Kering, ASM International, Akzo, Renault, Eiffage, Danaher, GE Aerospace, Texas Instruments, Philip Morris, United Parcel Service, Lockheed Martin, Spotify, General Motors… Tout l’agenda ici.