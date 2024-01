Le sur-optimisme ambiant sur la trajectoire des taux directeurs américains se fait raboter un peu brutalement, ce qui pèse sur les indices boursiers riches en valeurs de croissance. Cette piqûre de rappel ne remet pas en cause l'hypothèse d'un assouplissement monétaire en 2024 aux Etats-Unis et en Europe, mais elle permet de réinjecter un peu de prudence de bon aloi. C'est ce dont nous allons parler ce matin, après un petit précis de science divinatoire indicielle.

J’ai reçu mardi un email tout à fait charmant d’un lecteur, visiblement satisfait des badinages financiers et autres divagations économiques de cette rubrique. Ce fidèle me demandait aussi, à titre personnel, pourquoi je ne fournissais pas de prévisions chiffrées un peu plus engagées sur la trajectoire des indices. La vérité, c'est que je ne me sens pas du tout légitime pour jouer les oracles boursiers et que je préfère, et de loin, mon rôle d’ethnologue amateur des marchés. Pour autant, le conseil le moins idiot que je pourrais donner est : sur la durée, les principaux indices évoluent en pente ascendante, donc si vous ne croyez pas au grand effondrement de l’humanité et si votre idéologie ne s’y oppose pas, vous devriez vous intéresser aux marchés actions. Jouer les prophètes de malheur fait vendre du papier et donne raison une ou deux fois par décennie, mais tort le reste du temps. Quant à jouer les prévisionnistes, c’est un jeu compliqué et assez aléatoire, même lorsque l’on est considéré comme supérieurement intelligent.

Les chiffres et la recherche académique le prouvent depuis un moment déjà. Pour enfoncer le clou, je vais faire appel à mon chouchou habituel, l’économiste Joachim Klement, qui a justement pondu un commentaire mardi sur ce sujet de saison (j’avais déjà mis le lien hier dans les lectures du jour, mais le revoilou). Voici les faits : à partir de la fin du mois de novembre, les banques d’affaires, les bureaux d’études et les sociétés de gestion commencent à révéler leurs prévisions pour la fin de l’année suivante. En particulier sur le niveau des indices boursiers. La mission est confiée à ce que l’on appelle communément des stratèges ou même des stratégistes. J’avoue que j’ai une préférence pour ce second terme, qui me fait penser à Goldorak. Un stratégiste, c’est une ou un spécialiste qui a une vision globale des choses et qui est généralement un professionnel aguerri et érudit dans les arcanes financières.

Klement a compilé les prévisions des stratégistes sur le S&P500 ces 20 dernières années et les a comparées avec la réalité. Le résultat est un peu cata. Ces spécialistes sont toujours trop pessimistes, en tout cas sur les deux dernières décennies. Pire, si vous vous contentez d'utiliser ces données pour savoir si ça va monter ou baisser sur une année, les stratégistes n’ont raison que 52% du temps, ce qui revient presque à jouer à pile ou face, note Klement. Pour ajouter l’injure à l’outrage, les analystes bottom-up (ceux qui anticipent le parcours individuel des actions en fixant des objectifs de cours) font mieux. En se basant sur leurs anticipations pour déduire si l’année sera haussière ou baissière, il est possible d’avoir la bonne direction dans 72% des cas. Et là, vous allez me dire : s’ils sont pessimistes, les stratégistes doivent quand même arriver à prédire les mauvaises années. Eh bien pas du tout : ils anticipaient des hausses en 2008, en 2018 et en 2022, les trois plus mauvaises années récentes du S&P500. Moralité, on peut continuer à lire les prédictions indicielles pour dans douze mois, pour peu qu’on prête surtout attention à la balance des risques et des opportunités qui les motive. C’est là-dedans qu’est la vraie plus-value.

Donc je ne sais toujours pas où vont les indices dans les jours à venir, mais je peux d'ores et déjà dire que l'Europe a rebondi hier mais que les Etats-Unis sont restés à quai, même si le Dow Jones a grappillé quelques points. Le S&P500 a baissé pour la quatrième fois consécutive et le Nasdaq 100 pour la cinquième fois. Pas beaucoup, mais la somme des dernières séances commence à peser. Le Nasdaq 100 a perdu 3,7% depuis qu'il a flirté avec 17 000 points le 27 décembre. Certains investisseurs avaient eu du pif il y a quelques jours en imaginant que le marché allait réviser un peu son sur-optimisme vis-à-vis du rythme de baisse de taux. C'est exactement ce qui s'est produit. La publication des minutes de la dernière réunion de la Fed puis des statistiques macroéconomiques plus robustes que prévu concernant le marché de l'emploi américain ont conduit les financiers à revoir leurs paris sur la politique monétaire. Ils sont désormais un peu mieux alignés avec les appels à ne pas s'emballer en provenance des banquiers centraux américains, tout en restant plus optimistes qu'eux. Comme je l'expliquais hier, la probabilité de voir la Fed abaisser ses taux d'un quart de point dès mars a pris du plomb dans l'aile, tout en restant majoritaire. Le marché obligataire a pris acte de ce petit retournement de situation en portant le rendement du 10 ans US à 4%, une première depuis la mi-décembre. Le jeu du chat et de la souris entre la Fed et le marché va continuer dans les jours qui viennent au gré des statistiques, à commencer par les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis en décembre, attendus à 14h30 aujourd'hui. Des chiffres solides, positifs pour l'économie, renforceraient le sentiment actuel selon lequel la Fed va rester vigilante sur une éventuelle reprise de l'inflation. Il sera aussi question d'inflation en Europe à 11h00 avec les données de décembre. Les statistiques publiées hier en France et en Allemagne réduisent le suspense : l'inflation devrait continuer sa décrue et donner plus de latitude à la BCE pour agir sur ses taux. La hausse des actions en Europe hier n'est pas étrangère à un petit regain d'optimisme sur une baisse des taux. Deux continents, deux ambiances donc.

En Asie Pacifique ce matin, le Nikkei 225 gagne 0,3% à Tokyo. La Chine avait fait mine de rebondir mais les indices sont repassés dans le rouge en séance. La Corée du Sud est toujours à la peine (-0,4%), pendant que l'Inde et l'Australie évoluent non loin de l'équilibre, dans le vert pour Bombay et dans le rouge pour Sydney. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Le marché suivra les chiffres de l’inflation et des prix à la production en zone euro (11h00), mais surtout les données hebdomadaires sur l’emploi aux Etats-Unis (14h30), suivies des commandes de biens durables et de l’ISM des services américains (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro varie peu à 1,0935 USD. L'once d'or stagne à 2043 USD. Le pétrole reste proche de ses niveaux récents, avec un Brent de Mer du Nord à 77,92 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,75 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4%. Le bitcoin se négocie à 43 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Sodexo affiche un chiffre d'affaires de 6,287 Mds€ au T1 2023/2024, en croissance interne de 8,2% et confirme ses prévisions et la cotation de Pluxee le 1 er février.

février. Valeo et Applied Intuition s'associent pour fournir une technologie de jumeau numérique pour la simulation des systèmes avancés d'aide à la conduite.

Environ le tiers des 313 supermarchés et hypermarchés cédés par Casino iront à Auchan, les deux autres tiers à Intermarché, selon l'intersyndicale du distributeur.

LDC a publié des revenus en croissance organique de 4,8% à 4,55 Mds€ après neuf mois d’activité, grâce à un effet prix. Le T3 fiscal est marqué par une légère contraction. Les objectifs sont confirmés.

Euroapi se dote d’un directeur général en adjoint en charge de la transformation en la personne de Ludwig de Mot, qui a du pain sur la planche.

Wendel boucle la cession de Constatia Flexibles à One Rock Capital Partners pour 1,21 Md€ de produit net cde cession.

Stef achète le néerlandais Bakker Logistiek.

Implanet lance une augmentation de capital allant jusqu’à 7,34 M€ à 0,0655 EUR par action, pour financer sa continuité d’exploitation. Sanyou s’engage à souscrire à hauteur de 4,99 M€.

Crossject signe un contrat de soutien avec Syneos pour le lancement de Zepizure aux Etats-Unis.

Olympique Lyonnais prête Tino Kadewere au FC Nantes.

Les principales publications du jour : néant...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)