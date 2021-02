C'est qui le plus fort, Tesla ou Ferrari ?

Contrairement aux apparences, l'exercice n'est pas futile. D'abord parce qu'il permet de constater les écarts colossaux que les investisseurs sont prêts à payer entre deux constructeurs de véhicules automobiles. Ensuite parce qu'il met en lumière une réalité chiffrée sur l'exubérance de certaines valorisations. Enfin parce qu'il permet de montrer que le marché classe actuellement les industriels en trois grandes catégories : ceux qui ne sont pas vraiment considérés comme des industriels automobiles (Ferrari, Tesla) et ceux qui sont perçus comme des constructeurs raffinés (Daimler, BMW et Toyota bien que ce dernier ressemble plus à VW qu'à BMW). Suit la masse des autres, qui comprend de gros vendeurs internationaux (Volkswagen, Hyundai / KIA, General Motors), plus locaux (Suzuki) et des déclassés (Stellantis, Renault, Nissan).

Le graphique qui suit montre tout simplement le quotient entre la capitalisation boursière et le nombre de véhicules vendus. Tout a été converti en dollars et le graphique a dû être ajusté en base logarithmique (l'échelle est écrasée) à cause de la trop grande différence entre Ferrari et Tesla et le reste des sociétés concernées.

Le ratio le plus exubérant est celui de Tesla Ferrari

L'Italien n'a vendu que 9 119 bolides en 2020 mais capitalise 36,8 Mds$ en bourse, soit un peu plus de 4 M$ par véhicule. Malgré son parcours boursier stratosphérique, Tesla et ses 500 000 ventes 2020 n'atteint qu'un quotient de 1,51 M$, grâce à sa capitalisation de 756 Mds$.

Derrière, on retrouve les constructeurs haut-de-gamme allemands et des quotients plus raisonnables. Daimler (34 173$) nettement devant BMW (23 875$). Toyota (22 455$) prend la quatrième place. Difficile d'imaginer que le Japonais était le dauphin de Ferrari en juin 2020, lorsque nous avions réalisé notre précédent bilan. "La capitalisation de l'ogre Tesla est en train de fondre sur celle de Toyota après avoir effacé tous les autres constructeurs", écrivions-nous il y a 8 mois ! Désormais, le Californien pèse 3,7 fois Toyota. Incroyable.

Oui, Tesla affiche la plus belle trajectoire de croissance du secteur et, oui, le groupe est innovant et séduisant. Mais cela ne chasse pas le sentiment de malaise devant les multiples atteints par l'entreprise. Illustration avec un double raisonnement par l'absurde :