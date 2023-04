Les Moscovites ont réagi avec indifférence à l'annonce faite mardi par le président américain Joe Biden de se représenter en 2024, certains se demandant s'il n'était pas trop âgé pour cela.

M. Biden est la personne la plus âgée à avoir occupé la Maison Blanche et aurait 86 ans à la fin d'un second mandat de quatre ans.

"Je pense qu'un second mandat sera trop dur pour lui. ... Peut-être qu'il a quelques pilules magiques, alors peut-être qu'il réussira, qui sait ?" a déclaré Dmitry, un habitant de Moscou, à Reuters.

Les États-Unis ont apporté un soutien substantiel à l'Ukraine, ce qui a suscité la condamnation des responsables russes qui accusent Washington de jouer un rôle direct dans le conflit.

"Je suis contre Biden. Je suis contre ce qui se passe dans le monde en ce moment. Je suis pour la paix pour tous", a déclaré Diana, debout sur la Place Rouge, au centre de Moscou.