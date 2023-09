Un homme qui a perdu ses deux parents dans le tremblement de terre du Maroc a déclaré qu'il se sentait trahi par la réponse du gouvernement après qu'il ait fallu quatre jours pour que des engins de creusement atteignent la ville isolée où sa mère et son père avaient été ensevelis sous leur maison de quatre étages qui s'était effondrée.

Espérant qu'ils soient encore en vie, Jamal Rbaki a cherché désespérément dans les décombres, à mains nues, avec son frère, un oncle et des voisins, tandis que des hélicoptères militaires survolaient Talat N'Yaaqoub, dans les montagnes du Haut Atlas.

"Nous avons attendu de l'aide", a-t-il déclaré à Reuters sur place. "Les gens étaient morts sous les décombres, mais il n'y avait pas d'aide.

M. Rbaki a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait fallu tant de temps pour que les secours gouvernementaux atteignent la ville, ni pourquoi certaines offres d'aide étrangère n'avaient pas encore été acceptées alors que tant de personnes souffraient dans la zone du tremblement de terre.

"C'est de la trahison. Une trahison pure et simple", a-t-il déclaré, ajoutant que des personnes étaient encore coincées sous des bâtiments effondrés dans certaines zones.

Le bilan du séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le Haut Atlas vendredi soir s'est alourdi à 2 901 morts mardi, tandis que le nombre de blessés a plus que doublé pour atteindre 5 530 personnes, selon la télévision d'État. Les villageois des zones montagneuses dévastées ont souvent exprimé leur frustration de n'avoir reçu aucune aide de l'État.

L'armée marocaine est le fer de lance des opérations de sauvetage et des militaires ainsi que des secouristes sont présents à Talat N'Yaaqoub depuis plusieurs jours.

L'armée a déclaré qu'elle renforçait les équipes de recherche et de sauvetage, qu'elle fournissait de l'eau potable et distribuait de la nourriture, des tentes et des couvertures, tandis que le gouvernement a déclaré que tous les efforts étaient déployés sur le terrain.

Mais la région touchée par le tremblement de terre est vaste, accidentée et isolée. Certaines routes ont été bloquées par des glissements de terrain, de sorte que certaines des zones les plus touchées ne sont accessibles que par hélicoptère.

Les habitants des villages voisins ont raconté des histoires similaires à celle de Rbaki. Ils ont cherché leurs proches par leurs propres moyens et ont sorti les survivants et enterré leurs morts sans aucune aide gouvernementale.

De nombreux habitants des villages environnants disent qu'ils survivent grâce aux dons des organisations caritatives locales et qu'ils n'ont reçu que peu ou pas d'aide de la part des autorités de l'État central.

"Ceux qui auraient dû aider les gens ne s'en soucient pas", a déclaré M. Rbaki.

La plupart des habitants de Talat N'Yaaqoub ont eu l'impression que les autorités les rejetaient. "C'est un coup de poignard dans le cœur. Nous aimons le Maroc. C'est notre pays. C'est notre terre."

Lorsque le tremblement de terre s'est produit, M. Rbaki se trouvait à Marrakech, la ville historique située à 72 km de l'épicentre de la secousse. Il lui a fallu 12 heures pour parcourir une centaine de kilomètres jusqu'à Talat N'Yaaqoub.

Il a indiqué que ses efforts désespérés et répétés pour contacter ses parents par téléphone sont restés sans réponse alors qu'il attendait que la route du Tizi n'Test, qui relie sa ville natale à Marrakech, soit déblayée de ses débris.