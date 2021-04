CABASSE : prises de bénéfices après les résultats 2020 marqués par le retour aux profits

L'action Cabasse recule de 2,32% à 5,06 euros en dépit de son retour aux bénéfices. Elle gagne cependant plus de 25% depuis le 1er janvier. Le spécialiste de la maison intelligente a généré un bénéfice net part du groupe de 0,2 million d'euros en 2020, contre une perte de 3,6 millions d'euros sur l'exercice précédent. Il comprend cependant le produit net de cession des activités retail de lighting connecté. Cabasse Group a enregistré un Ebitda positif de 0,7 million, contre une perte de 0,6 millions un an plus tôt. La marge d'Ebitda ressort à 2,3%.



A périmètre comparable, le chiffre d'affaires a reculé de 0,7% à 29,8 millions d'euros. Passé le choc de la crise sanitaire, le groupe a renoué avec une croissance soutenue au second semestre (+14% à périmètre comparable), plus conforme à ses ambitions de développement à moyen terme.



Le groupe vise en 2021 une croissance dynamique de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de ses divisions et une poursuite de la croissance du taux de marge brute. Elle sera portée par la contribution croissante des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home et par un mix d'activité favorable lié à la forte croissance de Cabasse Audio.



Cabasse table également sur une nouvelle amélioration de sa marge d'Ebitda, avec une structure de coûts fixes désormais optimisée et le plein effet du recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée.



A plus long terme, la forte progression de sa marge d'Ebitda au second semestre 2020 (5,7%) conforte le groupe vis-à-vis de son ambition d'atteindre le niveau cible de 10% à horizon 2022.