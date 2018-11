CAC 40 : +1,5% pour démarrer la semaine

26/11/2018 | 11:18

Comme l'ensemble des Bourses européennes, la Bourse de Paris ouvre cette dernière semaine de novembre sur les chapeaux de roues : l'indice phare de la place de marché parisienne avance en effet de +1,5% peu après 11 heures.



Cette nette hausse, comprenant quelques rachats à bons comptes, permet au CAC 40 de dépasser de nouveau le seuil symbolique des 5.000 points, puisqu'il s'affiche en effet à 5.020 points. Pour l'heure, cette variation lui permet de revendiquer une évolution positive sur 5 jours, à 0,8%.



Les marchés européens évoluent donc positivement au lendemain de l'accord sur le Brexit, attendu depuis des mois.



'Après deux ans de négociations musclées, les 27 dirigeants européens ont officiellement validé l'accord de retrait avec le Royaume-Uni, accompagné des textes d'annexes, soit quelques 600 pages (backstop pour l'Irlande du nord, relation future avec notamment la question de la facture que devra payer Londres à l'UE, sans la chiffrer, Gibraltar, pêche...). Le divorce a été qualifié de 'tragédie' par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Reste désormais à faire adopter le texte par la chambre des Commune, ce qui est loin d'être une simple formalité. En attendant et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini, patron de la Ligue, a assoupli sa position concernant l'objectif de déficit budgétaire pour 2019', commentent ce matin les équipes de Kiplink.



Dans l'agenda des statistiques du jour, seul figurait l'indice IFO de l'Allemagne. Le sentiment des milieux d'affaires allemands s'est ainsi réduit de 0,9 point à 102 en novembre (chiffre d'octobre révisé de 102,8 à 102,9), là où les économistes anticipaient en moyenne une baisse plus modérée à 102,3. Il s'agit du troisième mois consécutif de baisse.



Le calendrier des statistiques des prochains jours s'annonce fourni, avec par exemple les derniers chiffres de la croissance américaine et de l'inflation dans la zone euro.



Du côté des changes, l'euro est à 1,1376 dollar (+0,4%). Le Brent s'approche des 60 dollars (59,86 dollars, +1,2%).



Enfin, sur le front des valeurs, Air Liquide annonce ce matin la prochaine construction, dans l'ouest des États-Unis, d'une unité de production de grande taille d'hydrogène liquide destinée aux marchés de l'hydrogène énergie. Le groupe prévoit ainsi d'investir plus de 150 millions de dollars américains pour la construction de cette usine, qui doit débuter dans les premiers mois de 2019. Le site disposera d'une capacité de production de près de 30 tonnes d'hydrogène par jour, un volume qui peut alimenter, selon Air Liquide 35.000 véhicules électriques à pile à combustible.



Le titre avance de +1,4%.



Le chiffre d'affaires d'Orchestra-Prémaman s'est élevé à 278,4 millions d'euros au titre des 6 premiers mois de son exercice, en baisse donc de -8,6% par rapport à la même période en 2017/2018. Le résultat net part du groupe s'affiche à -19,4 millions d'euros, contre -5,6 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est également négatif, à -5 millions d'euros, contre +4,3 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. Le titre est en recul ce matin, à -1,6%.



Saint-Gobain s'adjuge 4,8% à Paris, avec l'annonce d'une nouvelle structure organisationnelle et d'une accélération de la rotation du portefeuille, initiatives dont le groupe prévoit un gain sur sa marge d'exploitation de plus de 100 points de base.





