Bastien Debailleul Analyste Suivre 25 Tous ses articles Suivre sur Marin d’eau douce ou d’eau salée depuis son plus jeune âge, Bastien Debailleul aime aussi naviguer sur les flots complexes des mathématiques et des bases de données. En 4ème année d’actuariat à l’Esilv, où il se spécialise dans les assurances et la finance, cet originaire des Yvelines met ses capacités analytiques et sa connaissance des marchés financiers au service de Zonebourse, en attendant, un jour, de devenir un professionnel des chiffres.

CAC 40 : De +11.2% à -12.3%, tour d’horizon des variations 20/08/2021 | 14:51 Bastien Debailleul 20/08/2021 | 14:51 Envoyer par e-mail :

Chaque fois qu'une baisse un peu plus forte que d'habitude a lieu sur les marchés, les investisseurs tremblent. C'est normal me direz-vous, car il n'est jamais agréable de voir son capital fondre à vue d'œil. Le pire est sans doute que l'on ne sait pas s'il s'agit d'une "légère respiration" ou du début d'une forte baisse. Aujourd'hui, nous allons analyser les variations journalières du CAC 40. Notez ici que nous nous basons sur le CAC 40 'classique', et ne prenons pas en compte le versement de dividendes. La variation est donc assez centrée sur 0. En se basant sur le CAC 40 GR, ajusté des dividendes, la performance moyenne se décalerait vers le vert. En effet, le CAC 40 est passé de 5917 début 2000, à 6580 ce jour, quand le CAC 40 GR est passé de 8100 à 18670 sur la même période. Depuis janvier 2000, la plus forte hausse journalière est de 11.2% et a eu lieu le 13 octobre 2008. La date du lundi 13 octobre 2008 correspond à la séance qui a suivi le compromis trouvé par les autorités européennes, essentiellement UE, BCE, France, Allemagne et Royaume-Uni, pour sauver les banques du vieux continent du cataclysme de la crise des subprimes. Lors de cette journée, le CAC40 avait donc gagné 11.2%, le DAX 11.4%, le Dow Jones 11.1% et le Nasdaq 11.8%. La plus forte baisse journalière est une chute de 12.3%, le 12 mars 2020, suite aux annonces de la BCE, et à la décision de Trump d'interdire aux européens d'entrer aux Etats Unis. Toutes les valeurs du CAC avaient au moins perdu 5.8%. La balance penche vers les hausses, avec 51.6% de journées haussières. Enfin, des journées où l'indice cède plus de 2% ne représentent que 6% des jours de bourse. Quand on passe à des baisses de plus de 3%, ce chiffre tombe à 2.5%. Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir la fréquence d'apparition des différentes variations à la hausse comme à la baisse, depuis janvier 2000 : Source : Zonebourse.com Sur un an glissant maintenant, la plus forte hausse est de 7.6% (9 novembre 2020, annonce de résultats très concluants sur les vaccins et victoire de Biden) et la plus forte baisse, de 3.7% (21 septembre 2020, accumulation des risques sanitaires et économiques). Le marché est haussier 58.8% du temps. L'indice a cédé plus de 2% uniquement sur 3.5% des séances, et plus de 3% seulement 0.8% du temps. Même graphique, mais sur un an glissant : Source : Zonebourse.com

