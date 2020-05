CAC 40 : Paris avance après 2 séances compliquées

05/05/2020 | 10:58

Après deux séances de forte baisse, la Bourse de Paris parvient ce mardi à reprendre quelques couleurs, dans le sillage des gains enregistrés lundi à Wall Street.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +2%. Il s'affiche ainsi à 4.470 points.



Une bonne nouvelle, puisqu'en cédant -2% jeudi puis -4% hier, le marché parisien avait effacé en deux séances les gains engrangés depuis le 24 avril.



Heureusement, New York est parvenu hier à échapper à son accès de lourdeur initial, et a bénéficié de quelques rachats ciblés après sa chute de plus de 3% de vendredi, due au de regain de tensions entre les États-Unis et la Chine - lesquelles, selon les analystes de Capital Economics, ne devraient pas préoccuper les marchés pendant très longtemps.



'Après tout, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine n'avait pas empêché les marchés boursiers de bien se comporter en 2019, en grande partie grâce à une politique monétaire favorable', rappelle en effet le cabinet.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront attentifs, ce mardi, à la publication de l'indice ISM non-manufacturier aux Etats-Unis, qui devrait avoir plongé à un plus bas historique de 30 points au mois d'avril, contre 52,5 en mars.



En attendant, du côté des valeurs, on retiendra notamment que Total publie un résultat net ajusté part du groupe de 1,78 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de 2020. Celui-ci est en baisse de 35% en comparaison annuelle, mais à 66 cents par action, le BPA correspondant a battu du dix cents le consensus.



BNP Paribas publie un résultat net part du groupe de 1.282 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse 33,2% en données totales, mais en progression de 6,7% hors impacts majeurs de la crise sanitaire.



Le groupe de services et de restauration Elior Group indique, à titre préliminaire, que son chiffre d'affaires s'est établi à 2.459 millions d'euros au premier semestre 2019-20, en baisse de 5,2% en données totales et de 6,2% en organique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.