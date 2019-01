CAC 40 : Paris avance, dans l'attente du vote britannique

15/01/2019 | 11:17

La Bourse de Paris évolue sans trop grand enthousiasme ce matin mais dans le vert tout de même, rassurée par les places asiatiques cette nuit et malgré un échec probable du vote prévu ce soir à Westminster concernant l'accord sur le Brexit.



'Les résultats [du vote sur le Brexit] sont attendus après 20 heures, heure de Paris. Selon les derniers sondages, le Premier ministre May devrait essuyer un camouflet. Il lui manquerait autour de 100 votes pour l'emporter', indique ce matin Saxo Banque.



Ainsi, le CAC 40 avance de +0,3%, dans le couloir des 4.770-4.790 points. De quoi espérer un retour prochain au-dessus du seuil symbolique des 4.800 points ?



'L'indice parisien manque nettement de moteur pour dépasser et déborder son haut de canal ascendant à 4.805 points. En configuration haussière, le premier objectif court terme est à 4.880/4.910 points. En cas de consolidation, l'indice CAC 40 reste très proche du support d'inversion de tendance long terme à 4.755 points', tempèrent les équipes de Kiplink.



En attendant, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France est stable en décembre 2018 sur un mois, après un repli de 0,2% en novembre, mais corrigé des variations saisonnières, il baisse de 0,2% sur un mois, après un repli de 0,1% en novembre. Seront publiés un peu plus tard ce matin la balance commerciale dans la zone euro pour novembre 2018, puis en début d'après-midi les prix à la production aux Etats-Unis au titre du mois dernier.



Du côté des changes, l'euro recule de -0,3%, à 1,1433 dollar. Le Brent, pour sa part, avance de 0,3%, porté à 59,45 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Interparfums s'adjuge un eu plus de 8% dans le sillage d'un relèvement par le fabricant de parfums de ses objectifs de chiffre d'affaires et de marges, moins de 15 jours avant de dévoiler ses ventes de 2018.



Le titre Visiativ est stable, ne réagissant guère à l'annonce faite par le groupe d'une prise de participation majoritaire au capital de Jumpstart, un cabinet de conseil en financement de l'innovation au Royaume-Uni.



Selon l'indicateur de marge de raffinage européen (ERMI), la marge de raffinage de Total a chuté à 29,1 dollars par tonne au quatrième trimestre 2018, contre 39,9 dollars au trimestre précédent, mais 35,5 dollars un an auparavant. Le titre recule actuellement de -1,2%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.