CAC 40 : Paris avance, sur fond de faibles volumes

24/08/2018 | 15:05

La Bourse de Paris s'affiche toujours dans le vert ce vendredi, la volonté de prolonger la récente série haussière du marché l'emportant sur les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine.



Ainsi, peu après 15 heures, le CAC 40 reprend 0,4%, à 5.438 points. Les volumes d'échanges sont néanmoins toujours très faibles en ce 24 août.



'À la peine pour inscrire une quatrième séance consécutive de hausse, l'indice CAC 40 est venu buter [hier] à nouveau en clôture sur la résistance majeure des 5.425 points. Graphiquement et malgré ce mouvement de temporisation, l'indice parisien reste dans son canal ascendant. La première cible haussière à 5.480 points reste encore d'actualité. La construction haussière semble lente et sans moteur. À la veille d'un week-end et après une semaine positive mais plutôt fade un terme de force d'évolution, nous surveillerons le maintien de l'indice CAC 40 sur la zone neutre des 5.400 à 5.425 points', analysaient ce matin les équipes de Kiplink.



Dans l'actualité du jour, les opérateurs suivront particulièrement la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole - qui réunit les principaux banquiers centraux dans le Wyoming - qui a démarré hier.



Le symposium - consacré au 'changement structurel du marché et ses implications en termes de politique monétaire' - donnera l'occasion à Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, de s'exprimer dans l'après-midi.



Les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis seront également scrutées, même si aucune décision importante n'est attendue pour le moment.



Côté statistiques, le Département du Commerce a fait état d'une baisse de -1,7% des commandes de biens durables aux États-Unis le mois dernier, une baisse supérieure aux estimations des économistes, qui tablaient en moyenne sur -1%. Cette baisse intervient après une hausse de 0,7% en juin, chiffre révisé par rapport à une estimation précédente qui était de +0,8%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont accrues de 0,2% en juillet.

Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1589 dollar (+0,4%), tandis que le Brent grimpe de 1,2% à 75,55 dollars.



Enfin, sur le front des valeurs, on retrouve sur le podium du CAC 40 Arcelormittal (+2,5%), STMicroelectronics (+1,8%) et Atos (+1,6%).





