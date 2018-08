CAC 40 : Paris avance timidement ce matin

24/08/2018 | 11:05

La Bourse de Paris s'affiche légèrement dans le vert ce vendredi matin, la volonté de prolonger la récente série haussière du marché l'emportant sur les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 reprend 0,2%, à 5.430 points.



'À la peine pour inscrire une quatrième séance consécutive de hausse, l'indice CAC 40 est venu buter [hier] à nouveau en clôture sur la résistance majeure des 5.425 points. Graphiquement et malgré ce mouvement de temporisation, l'indice parisien reste dans son canal ascendant. La première cible haussière à 5.480 points reste encore d'actualité. La construction haussière semble lente et sans moteur. À la veille d'un week-end et après une semaine positive mais plutôt fade un terme de force d'évolution, nous surveillerons le maintien de l'indice CAC 40 sur la zone neutre des 5.400 à 5.425 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Dans l'actualité du jour, les opérateurs suivront particulièrement la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole - qui réunit les principaux banquiers centraux dans le Wyoming - qui a démarré hier.



Le symposium - consacré au 'changement structurel du marché et ses implications en termes de politique monétaire' - donnera l'occasion à Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, de s'exprimer dans l'après-midi.



Les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis seront également scrutées, même si aucune décision importante n'est attendue pour le moment.



Les opérateurs prendront aussi connaissance, en début d'après-midi, des commandes de biens durables aux États-Unis qui devraient ressortir en baisse de 1% en juillet selon le consensus, après une hausse de 0,8% le mois précédent.



En attendant, l'euro s'affiche à 1,1562 dollar (+0,2%), tandis que le Brent grimpe de 0,8% à 75,27 dollars.





