CAC 40 : Paris commence la semaine dans le rouge

07/01/2019 | 10:56

Après un bond de +2,7% vendredi, pour ce qui était la première séance de hausse de l'année 2019, la Bourse de Paris s'affiche dans le rouge ce lundi matin, alors que la semaine qui débute s'annonce chargée.



Ainsi, le CAC 40 recule de -0,4%, revenant sur les 4.720 points et - presque - à l'équilibre sur 5 séances.



'La combinaison d'un rapport sur l'emploi positif et de propos rassurants de Jérôme Powell ont permis aux marchés de reprendre de la hauteur en fin de semaine dernière. Wall Street a opéré un fort rebond, les indices reprenant au minimum 3%. Cette nuit, les marchés asiatiques leur ont emboîté le pas avec notamment un indice Nikkei en hausse de 2,44% à la clôture', retiennent ce matin les équipes de Saxo Banque.



'Cette volatilité et ces volte-face dont les marchés ont dernièrement fait preuve pourraient se répéter en 2019. (...) Depuis plusieurs semaines et encore plus depuis le début de cette année 2019, les marchés semblent réagir de manière extrême à la fois aux bonnes et aux mauvaises nouvelles ce qui promet une année 2019 animée aux mouvements erratiques et à la volatilité aiguisée.'



Des nouvelles, il y en aura cette semaine : les investisseurs doivent encore prendre connaissance des ventes de détail de la zone euro dans la matinée, avant les productions industrielles et les balances commerciales des grands pays européens au cours des jours suivants.



En attendant, sur le vieux continent, les commandes à l'industrie allemande ont baissé de 1% en novembre 2018, contre un recul de 0,2% seulement attendu en consensus, avec un plongeon de 11,6% des commandes provenant du reste de la zone euro. 'Cette chute reflétant principalement une normalisation après les très fortes commandes aéronautiques d'octobre, elle ne devrait pas être sur-interprétée', tempère Commerzbank, soulignant en outre la bonne tenue des commandes hors zone euro.



Du côté des changes, l'euro revient à 1,1443 dollar (+0,8%). Le Brent s'affiche à 58,20 dollars, avançant de +1,4%.



Enfin, s'agissant des valeurs dans l'actualité, Valeo, Publicis et ArcelorMittal occupent le podium du CAC 40.



Valeo a notamment annoncé qu'il présenterait plusieurs innovations au cours du CES 2019 de Las Vegas, pour ce qui sera la sixième participation du groupe.



Sanofi (-1,8%) et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé avoir restructuré leur accord de recherche et développement global en immuno-oncologie centré sur de nouveaux traitements contre le cancer, accord datant de 2015 et qui devait prendre fin vers la mi-2020.



Bouygues Telecom a indiqué que le 4 janvier, un premier appel a été passé dans les rues de Lyon en 5G en conditions réelles avec un terminal mobile pleinement compatible avec cette nouvelle technologie, première réalisée en collaboration avec Ericsson et Qualcomm.





