CAC 40 : Paris dans le dur après les minutes de la Fed

10/01/2019 | 11:14

Au lendemain de la publication des 'minutes' de la Fed, la Bourse de Paris décroche, après deux séances positives qui ont vu le CAC 40 dépasser de nouveau le seuil des 4.800 points.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne recule de -0,8%, effaçant pour l'instant ses gains de mercredi, et revenant sur le niveau des 4.775 points. L'évolution sur 5 séances n'en reste pas moins positive, avec un +3,6% dans l'escarcelle.



'Les décideurs de la Réserve fédérale ont indiqué qu'ils pourraient être prêts à modifier leur plan visant à réduire le bilan de la banque centrale, notamment en supprimant les obligations adossées plus tôt que prévu ou en conservant un portefeuille d'actifs plus important que prévu. Cependant, la discussion montre que l'avenir du plan pourrait être en mutation, les décideurs politiques devenant de plus en plus inquiets au sujet des failles potentielles dans leur contrôle des taux d'intérêt à court terme', relève Saxo Banque.



'Pendant des années, la Fed a acheté des obligations pour stimuler une économie en difficulté, finissant par accumuler un bilan de 4.500 milliards de dollars. Elle a toutefois inversé la tendance en 2013, en ralentissant d'abord ses achats d'obligations, puis en 2017, permettant au portefeuille de se contracter. La Fed réduit désormais ses avoirs de 50 milliards de dollars par mois, un montant destiné à ramener le portefeuille à une taille plus 'normale' sur plusieurs années sans trop mettre la pression sur le taux directeur à court terme de la Fed.'



L'agenda économique est peu fourni aujourd'hui, les seules publications du jour outre-Atlantique étant les inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire et les stocks des grossistes.



On notera tout de même qu'en novembre 2018 par rapport au mois précédent, la production se replie dans l'industrie manufacturière (−1,4% après +1,4%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−1,3% après +1,3%) en France, selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1524 dollar (-0,3%). Le Brent recule de -1,3%, revenant ainsi sur les 60,6 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, l'action Fnac Darty perd près de 3,8% ce matin à la Bourse de Paris. Hier soir, le distributeur spécialisé a lancé un avertissement sur les résultats de l'exercice 2018 qu'il présentera le 20 février prochain. En cause, selon la direction : les fermetures de magasins découlant du mouvement de protestation des 'gilets jaunes', qui a 'fait perdre' environ 45 millions de chiffre d'affaires en France et en Belgique.



Bouygues annonce que Bina Istra a confié à sa filiale Bouygues Travaux Publics le contrat portant sur le doublement à 2x2 voies d'une section de 28,1 kilomètres de l'autoroute d'Istrie, au nord-ouest de la Croatie, pour un montant de 167,1 millions d'euros. Le titre Bouygues est bien orienté, +0,3%.



Le titre Airbus recule ce matin (-1,6%), malgré un 'nouveau record' s'agissant des livraisons d'appareils : le groupe a en effet livré 800 avions commerciaux en 2018. Il a par ailleurs enregistré 747 commandes nettes en 2018.





