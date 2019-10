CAC 40 : Paris dans le rouge, dans le sillage de Wall Street

02/10/2019 | 10:42

La Bourse de Paris s'affiche dans le rouge ce mercredi matin, entraînée par une clôture en berne de l'autre côté de l'Atlantique causée notamment par un indice ISM manufacturier en terrain négatif pour le mois de septembre.



Ainsi, le CAC 40 recule de -1,3% ce matin, pour retomber juste au-dessus de 5.530 points.



Il faudra attendre le début de l'après-midi pour prendre connaissance de données importantes. Les regards seront en effet tournés vers l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis, pour laquelle le consensus n'anticipe que l'annonce de 138.000 nouveaux emplois privés au titre de septembre. Les stocks de pétrole, une donnée hebdomadaire, tomberont ensuite.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,0914 dollar, en recul de -0,2%. Le Brent, pour sa part, recule de -0,5%, pour s'afficher juste en-dessous de 59 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Suez annonce le lancement de 'Shaping Suez 2030', un plan stratégique complet visant à 'accroître la création de valeur pour toutes les parties prenantes sur une période de quatre ans, avec en plus des résultats tangibles dès 2021'. Le plan doit renforcer la sélectivité en matière de croissance organique, notamment à travers des investissements plus disciplinés et une rotation du portefeuille accélérée, et sa simplicité grâce à un programme d'efficacité d'un milliard d'euros d'ici 2023.



Dans le cadre de sa stratégie visant à devenir acteur de la banque numérique au Brésil, Carrefour annonce l'acquisition d'une participation de 49% dans l'entreprise de technologie financière (fintech) Ewally. Cette participation dans la start-up permettra au groupe de distribution français d'élargir ses solutions de paiement et services numériques au Brésil. L'accord prévoit la possibilité d'acquérir une participation de contrôle après trois ans.



Enfin, on notera que Pernod Ricard a annoncé la présentation aux instances représentatives du personnel des deux sociétés Ricard et Pernod, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs, le projet 'Reconquête !' 'pour retrouver la croissance sur un marché français en pleine mutation'.





