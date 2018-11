CAC 40 : Paris, dans le rouge, ne confirme pas

22/11/2018 | 11:22

La Bourse de Paris ne parvient pas pour le moment à confirmer son redressement d'hier (+1%), le CAC 40 retombant dans ses travers et dans le rouge, au début d'une journée marquée par la fermeture de Wall Street pour cause de fête de Thanksgiving.



Ainsi, peu après 11 heures, l'indice phare de la place de marché parisienne recule de -0,7%, revenant sur les 4.940 points.



'Pour valider un changement de configuration, l'indice CAC 40 devra passer par une première étape de stabilisation, la zone support des 4.920/4.875 points pourrait théoriquement en être le pivot', préviennent les équipes de Kiplink Finance.



Du côté des statistiques, calme plat ou presque : tous les indices américains prévus traditionnellement pour le jeudi ont été avancés à hier.



Selon les chefs d'entreprise interrogés en novembre par l'Insee, le climat conjoncturel dans l'industrie en France s'améliore légèrement après deux mois consécutifs de baisse, au vu de l'indicateur synthétique du secteur qui gagne à nouveau un point, à 105. Le solde d'opinion des industriels sur leur activité passée repart à la hausse, tandis que celui sur leurs perspectives personnelles de production continue de se redresser. Pourtant, ils sont moins optimistes quant aux perspectives générales d'activité du secteur.



Par ailleurs, le climat des affaires en France se montre stable à un niveau relativement élevé en novembre 2018, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 104, au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Du côté des changes, l'euro est à 1,1403 dollar ce matin (+0,2%). Le Brent, lui, recule de près d'1%, à 62,9 dollars.



Sur le front des valeurs, Pierre & Vacances publie ce matin un résultat net annuel de -45,9 millions d'euros, contre -56,7 millions pour l'exercice 2016-17, précisant toutefois que son résultat net 2017-18 serait à l'équilibre en données corrigées des éléments de nature exceptionnelle. À 1523 millions d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1%.



Le titre est en recul assez net ce matin, -2,1%.



Le groupe PSA (-0,6%) et AVTEC (qui appartient au Groupe CK Birla) annoncent avoir procédé à l'inauguration de leur nouvelle usine de Hosur, dans l'État indien de Tamil Nadu, dans le cadre de leur joint-venture 50/50 PSA AVTEC Powertrain, constituée en 2017.



Red Eléctrica de España a signé un contrat avec Nexans (-1,9%) d'un montant d'environ 50 millions d'euros, a-t-on appris hier soir. Ce contrat porte sur la fabrication et la pose d'un câble d'énergie destiné à relier les îles de Majorque et Minorque en Espagne. La mise en service de l'interconnexion est prévue pour 2020.





