CAC 40 : Paris dans le vert avant les chiffres de l'emploi US

07/09/2018 | 11:12

La Bourse de Paris commence cette dernière journée de la première semaine de septembre dans le vert, après trois séances de baisse consécutives (et encore, celle de lundi ne lui avait permis d'avancer que de 0,13%, dans des volumes d'échanges assez faibles...).



Ainsi, peu avant 11 heures, l'indice phare de la place de marché parisienne gagne +0,2%, porté à 5.250 points.



'L'incertitude prédomine et pèse lourdement sur la tendance de fond. L'indice parisien reste toujours à proximité du gap baissier des 5205 points, niveau rempart de long terme. Graphiquement, la zone de stabilisation entre 5205/5195 devrait être un premier point de relance pour l'indice CAC 40. Tout rebond technique intermédiaire avant cette zone de référence devrait également matérialiser un léger renforcement de la moyenne mobile à 100 jours et agir comme un premier point positif. En cas de cassure des 5195 points, la configuration baissière prendrait davantage de matière, de consistance pour revenir par effet d'inertie sur des plus bas annuel. La difficulté du moment étant de déterminer le véritable seuil d'inflexion', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Aujourd'hui, le marché pourrait rester relativement creux en attendant la publication du rapport du Département du Travail américain, cet après-midi.



'Chaque premier vendredi du mois, c'est le même rituel et, force est de constater, que depuis quelques mois la publication des créations d'emplois aux États-Unis soulève de moins en moins d'engouement. Le marché du travail étant en situation de quasi plein-emploi, le rapport NFP perd ainsi beaucoup de son intérêt pour essayer de devenir la trajectoire que pourrait prendre la politique monétaire américaine. En ce jour, les créations d'emplois devraient atteindre le chiffre de 193 000 selon le consensus ce qui constituerait une nette hausse par rapport à juillet (157k)', retient Saxo Banque.



Côté statistiques, les investisseurs ont aussi pris connaissance des chiffres de la production industrielle en France.



En juillet en France, la production augmente ainsi de nouveau dans l'industrie manufacturière (+0,5% après +0,7%) ainsi que dans l'ensemble de l'industrie, au même rythme que le mois précédent (+0,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Le déficit commercial de la France se réduit par ailleurs de 2,6 milliards d'euros au mois de juillet pour s'établir à 3,5 milliards, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'administration des douanes.



Du côté des changes, l'euro s'affiche ce matin à 1,1641 dollar (+0,1%). Le Brent est stable, à 76,62 dollars.



S'agissant des valeurs dans l'actualité, Altran reste dans le rouge après sa chute de plus de 8% hier. Le titre s'affiche à -5% aujourd'hui. Il souffre toujours après la publication des comptes semestriels du groupe de conseil en technologie. Pénalisé cet été par la révélation d'une fraude du côté d'Aricent, qui semble circonscrite, le titre souffre désormais de doutes quant à la génération de cash.



Le podium du CAC 40 est pour sa part occupé par Kering (+2,3%), Safran (+1,8%, après une clôture hier à +6,4%) et Carrefour (+1,2%).



Figeac Aéro a annoncé jeudi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 103,5 millions d'euros sur la période d'avril à juin 2018, en croissance de +14,5% en données publiées (+21% à taux de change constant). Le titre est logiquement bien orienté : +0,3%.





