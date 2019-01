CAC 40 : Paris démarre la semaine dans le rouge

14/01/2019 | 10:59

La Bourse de Paris attaque cette semaine décisive à bien des égards, dans le rouge, alors que se profilent les premiers résultats des entreprises américaines et un vote critique sur le Brexit au Royaume-Uni.



Ainsi, le CAC 40 recule de -0,7%, revenant sous le niveau des 4.750 points.



'La Chine reste un baromètre important pour les marchés du fait du poids de l'économie chinoise dans la dynamique de croissance mondiale. La Chine équivaut à 30% de l'impulsion de croissance mondiale et à environ 50% des investissements au niveau global. Toute confirmation que l'activité décélère a eu, ces dernières semaines, des effets délétères sur le sentiment des investisseurs. Il faudra donc surveiller de près la publication de la masse monétaire M2 en novembre, qui est une mesure large de la masse monétaire, et le montant des nouveaux prêts bancaires. Une inflexion à la hausse, peu probable toutefois, serait la confirmation tant attendue par les investisseurs que la croissance va s'améliorer', relèvent ce matin les équipes de Kiplink.



'La saison des résultats démarre cette semaine et il sera intéressant de voir si elle dope les actions ou si une croissance frêle des entreprises constitue un nouveau souci à venir pour les investisseurs', indique pour sa part ADS Securities.



Les prochains jours verront en effet la publication de résultats trimestriels aux Etats-Unis, en particulier dans le domaine financier avec par exemple JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley. On scrutera également les résultats du géant du streaming, Netflix.



Sur le front macroéconomique, le 'shutdown' pourrait encore entraver des publications de données américaines, mais d'autres statistiques sont prévues en Europe, notamment la production industrielle (un peu plus tard ce matin) et l'inflation dans la zone euro (jeudi).



En attendant, du côté des changes, l'euro est stable, à 1,1470 dollar. Le Brent, pour sa part, repasse sous les 60 dollars, reculant de -1,2%.



Dans l'actualité des valeurs, le podium du CAC est occupé par Carrefour (+1,8%), Airbus (+1,3%) et Renault (+0,6%). Atos (-4,5%), LVMH (-2,8%) et Legrand (-2,7%) sont les trois titres qui reculent le plus.



Par voie de communiqué, JCDecaux a démenti un article paru sur le site de l'Australian Financial Review le 10 janvier, affirmant que le groupe français 'serait en pôle position pour remporter l'appel d'offres de la ville de Sydney (...)'. JCDecaux précise en effet ne pas avoir soumis d'offre 'au vu des conditions actuelles de l'appel d'offres'.



SES-imagotag (-2,9%) et Cisco annoncent un partenariat pour développer une infrastructure IoT (Internet des Objets) de pointe pour le commerce physique, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle des commerçants et l'expérience client en magasin.



Visiomed Group (+5,4%) annonce que sa filiale BewellConnect a signé un contrat avec RehabMart pour la distribution de ses dispositifs médicaux connectés sur le marché américain, premier contrat signé dans le domaine de la thérapie digitale, une des priorités du groupe.



Le groupe Orège (+1,9%) annonce ce lundi la signature d'un contrat de crédit-bail avec la ville d'Orlando, en Floride, concernant trois solutions SLG dont la livraison est prévue au cours du 2e trimestre 2019.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.