CAC 40 : Paris flirte avec les 5.450 points

20/09/2018 | 16:41

Paris aligne une 10ème séance de hausse (8 de progression, 2 de stagnation) et se prépare dans les meilleures conditions à clôturer le 3ème trimestre (journée de '4 sorcières').



Le CAC40 engrange ainsi, à une heure de la clôture, une hausse de 1,1% à un peu moins de 5.450 points.



'Les investisseurs ont négligé les problèmes commerciaux', constate Wells Fargo Advisiors, qui pointe un resserrement du déficit courant américain à 101,5 milliards de dollars annoncé au titre du deuxième trimestre.



Plusieurs statistiques ont été publiées aux États-Unis en début d'après-midi. L'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') s'établit à 22,9 sur le mois en cours, contre 11,9 au précédent, marquant ainsi une franche accélération de la croissance manufacturière dans la région de Philadelphie.



Le Département américain du Travail a dénombré 201.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 15 septembre, un chiffre en baisse (de 3.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre non-révisé).



La National Association of Realtors des États-Unis a fait état ce jeudi après-midi de 5,34 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, stable donc par rapport à juillet, là où les économistes en anticipaient en moyenne une hausse légère à 5,35 millions.



Enfin, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board s'est inscrit en hausse de 0,4% le mois dernier en rythme séquentiel, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,5%.



Cette progression, qui intervient après une augmentation de 0,7% en juillet (chiffre révisé d'une estimation initiale de 0,6%), porte l'indice à 111,2, bien au-dessus donc de son pic précédent de 102,4 de mars 2006.



Du côté des valeurs, Valeo poursuit son redressement avec +4% et il devance ST-Micro (+2,8%) puis Crédit Agricole (+1,8%) qui grimpe ainsi que BNP Paribas et Société Générale dans le sillage des valeurs bancaires US.



Total a fait part de la mise en distribution d'un premier acompte sur dividende au titre de 2018, de 0,64 euro par action, en hausse de 3,2% par rapport aux trois acomptes et au solde versés au titre de 2017.



Total a également annoncé avoir finalisé l'acquisition de G2mobility, jeune pousse française de solutions de recharge pour véhicule électrique, à la suite d'un accord signé avec G2mobility et ses actionnaires historiques dont Bpifrance et Nexans.



Fnac Darty (-1,2%) annonce être en négociations exclusives et avancées, en vue d'une prise de participation majoritaire dans WeFix, spécialiste de la réparation express de smartphones disposant de 59 points de vente en France et en Belgique.



Alstom a signé un contrat avec la société des chemins de fer ukrainiens (UZ) pour la fourniture et l'entretien de locomotives électriques. La priorité stratégique d'UZ est la rénovation de sa flotte de locomotives électriques. Parmi l'ensemble des exigences d'UZ pour les 10 prochaines années, on compte 495 locomotives.



Erytech Pharma annonce le recrutement des trois premiers patients pour son étude clinique de Phase 3, nommée 'TRYbeCA1', évaluant l'efficacité d'eryaspase, son produit candidat phare, dans le traitement en seconde ligne du cancer métastatique du pancréas.





