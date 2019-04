CAC 40 : Paris hésite à la veille des premiers résultats US

11/04/2019 | 10:48

La Bourse de Paris s'affiche bien hésitante en ce début de journée, alors que de nouveaux records annuels ont été inscrits hier à New York et que le coup d'envoi de la saison des résultats sera donné demain de l'autre côté de l'Atlantique, avec les comptes de JP Morgan.



'Les résultats américains seront le prochain catalyseur pour pousser les indices plus haut, ou les tirer à la baisse si les investisseurs commencent à voir d'autres preuves d'un ralentissement intérieur', prévient-on chez ADS Securities.



Ainsi, en attendant, la Bourse de Paris oscille ce matin entre -0,1% et +0,1%, entre 5.450 et 5.455 points. Rappelons qu'hier, l'indice phare de la place de marché parisienne était parvenu à avancer de +0,25%.



'L'indice parisien reste toujours en configuration haussière à hauteur de sa première résistance. Sur cette zone clé entre 5.430 et 5.455 points, l'indice CAC 40 évolue au sein d'un canal haussier mais manque d'élément moteur pour dépasser son haut de range. En instantanée, la dynamique est molle permettant malgré tout à court terme une certaine détente des indicateurs techniques. En cas de poussée haussière, le premier objectif est à 5.475 points avant un éventuel et idéal retour sur les plus hauts annuels à 5.515 points', analyse-t-on chez Kiplink.



Du côté des données macro-économiques, on notera que l'inflation en rythme annuel pour le mois de mars a été confirmée en ralentissement à 1,3% pour l'Allemagne, ainsi qu'à 1,1% pour la France.



Les intervenants seront également attentifs, cet après-midi, à la traditionnelle publication hebdomadaire des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.



En attendant, l'euro est stable, à 1,1279 dollar. Le Brent recule en revanche, de -0,3%, pour tomber à 71,4 dollars.



Du côté des valeurs, les titres de Sodexo (+4,9%) et du géant du luxe LVMH (+3,3%) se distinguent tous deux après leurs publications respectives de résultats semestriels et d'un point d'activité trimestriel.





