CAC 40 : Paris poursuit le mouvement haussier

25/03/2020 | 10:41

La Bourse de Paris commence largement dans le vert cette troisième journée de la semaine, dans le sillage du rebond marqué de Wall Street, qui a signé hier sa plus forte progression journalière depuis 1933.



Ainsi, peu après 10h30, le CAC 40 avance de +4,5%, repassant au-dessus des 4.430 points.



La fin de la panique sur les marchés ? Si rien ne peut être certain étant donné le contexte (confinement de 2,6 milliards de personnes dans le monde, gestion de l'épidémie aux États-Unis qui continue de générer beaucoup d'interrogations...), le marché parisien s'était déjà adjugé 8,4% mardi, soit sa plus forte hausse depuis le début du krach lié au coronavirus, le 23 février dernier, mais aussi depuis décembre 2008.



La tendance à Paris - comme sur le reste des marchés - est en tout cas dopée par l'espoir que la fin de la crise soit en vue, alors que le Congrès américain a approuvé hier un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars pour faire face à la pandémie. Les plans de soutien massifs mis en place par les autorités politiques et monétaire semblent enfin pris en compte par les investisseurs.



'Il est temps d'être constructif, de ne pas être naïf car la contagion est loin d'être contenue, mais le comportement des autorités est un soutien massif aux valorisations à long terme', estiment ainsi les équipes d'Oddo BHF.



Du côté des statistiques attendues ce mercredi, les investisseurs prendront principalement connaissance de l'indice des prix au Royaume-Uni, et, pour les US, des commandes de biens durables et des stocks de pétrole.



Dans l'actualité des valeurs, compte tenu de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de l'épidémie et des mesures gouvernementales, Lagardère annonce suspendre la guidance annoncée le 27 février dernier et indique qu'il 'en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire'. Sa gérance a aussi décidé de modifier la proposition de dividende ordinaire pour le réduire de 1,30 à un euro par action et retirer l'option de paiement en actions.



Le groupe Crit publie un résultat net part du groupe de 73 millions d'euros au titre de 2019, contre 90,9 millions l'année précédente, mais un EBITDA à un niveau historique à 170,1 millions, en progression de plus de 14% (après impact IFRS 16).



S'il 'est trop tôt pour évaluer les impacts sur les résultats financiers' de la crise sanitaire en cours, Nexans annonce suspendre les prévisions 2020 annoncées le 20 février 'et ce, jusqu'à ce que le contexte économique dicté par l'épidémie s'éclaircisse'.



Rémy Cointreau fait part de plusieurs mesures prises depuis plusieurs semaines pour soutenir la lutte contre la pandémie du coronavirus, comme une donation d'un million de yuans à une fondation en Chine pour l'achat d'équipement médical de protection en février. En France, les sites de production de Cognac, Angers et du Triève ont commencé les dons d'alcool neutre auprès des acteurs de santé locaux, afin qu'ils puissent produire du gel hydroalcoolique pour les pharmacies, médecins et hôpitaux de leur région.





